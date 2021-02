Dansktoppens ukronede dronning, 72-årige Birthe Kjær, har på det nærmeste været ude at male byen rød de seneste dage - sådan føles det i det mindste set midt i coronatid med nedlukninger og restriktioner.

- Tænk, jeg har sørme været på arbejde i den forgangne uge, så jeg måtte jo trække i det pæne tøj og finde min makeup frem. Det er helt uvant, lyder det med smil i stemmen fra Birthe Kjær.

Lørdag aften sad hun på Skovshoved Hotel som telefonpasser for Danmarks Indsamlingen og tidligere på ugen var hun i studiet for at lave en række video-optagelser, der skal bruges som reklame i anledning af, at hendes pladeselskab, Playground Music, senere på måneden genudgiver tre af hendes albums til streaming.

Kongens liv bliver dramaserie

Det er lp'erne - som den slags jo var i fordums tid - 'Her er jeg fra 1981, 'Jeg er på vej' fra 1982 samt 'Hvorfor er kærlighed rød' fra 1983.

- Det er med numre som 'Av min arm' og andre af de gode 80'er toner. Og dem kan man måske trænge til at høre lige nu, siger hun.

Arbejder på fotobog

- Som alle andre glæder jeg mig til at komme i gang igen, siger hun, der op til jul var så heldig at kunne gennemføre 13 ud af 20 planlagte julekoncerter.

- Hvad fordriver du tiden med lige nu?

- Jeg rydder op og smider ud - som alle andre. Og så er jeg faktisk i gang med at lave en fotobog - at samle alle de gamle fotos af min mor og far i en håndgribelig bog. Mange af de gamle papir- og lysbilleder har jeg tidligere fået scannet ind på min computer, men billeder har altså for mig mere værdi på papir, siger hun og fastslår, at arbejdet med bogen er 'rent tidsfordriv' og ikke noget, hun planlægger at få udgivet.

- Min fornemmelse er, at signaler er overhørt

- Jeg tænker bare, at jeg gerne vil dem bevare dem for eftertiden, så min familie kan kigge med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------