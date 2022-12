- Jeg har været et utro svin

I onsdags var hele landets realitydeltagere samlet til Danmarks største reality-julefrokost. Det betød også, at venner som fjender alle var samlet under samme tag.

Det gjorde sig også gældende for Nicklaes Johannes Olsen, Christel Trubka og Line Maria Busk.

Tidligere på året kom det frem, at reality-parret Line Maria Busk og Nicklaes Johannes Olsen pludselig var fortid. Bruddet skyldtes, at Christel Trubka havde været sammen med Nicklaes Olsen, mens han dannede par med Line-Maria Busk.

– Vi kommer hjem fra en romantisk ferie, og så fortæller Nicklaes mig, at han har været mig utro. Og der brød mit hjerte bare sammen, forklarede Line Maria dengang om brudet.

Christel Trubka talte ud omkring trekantsdramet mellem Nicklaes Olsen og Line Maria. Foto: Anthon Unger

- Jeg var en idiot

Da Ekstra Bladet fanger Christel Trubka og Nicklaes Johannes Olsen til julefrokosten var de klar til at fortælle mere om det store trekantsdrama, der udspillede sig tidligere på året og skabte stor debat på sociale medier.

- Det har været rigtig svært at skulle beholde den her energi, folk kunne lide mig for, og som jeg godt kunne lide ved mig selv. Det er noget af det aller hårdeste jeg har prøvet, det er ikke kun mig, der står i en sårbar situation. Det er også LM (Line Maria.,red.) og også Nicklaes, siger Christel Trubka i Ekstra Bladets realitypodcast 'Der er brev!' og fortæller, at hendes forhold til Line Maria er ikke eksisterende den dag i dag.

- Jeg var sgu en idiot. Det er, hvad det er, siger Christel Trubka og tilføjer, at efter det tillidsbrud, der har været til Line Maria har hun ikke planer om at genoptage venskabet.

David Jarsbo bekræfter, at han og Line Maria Busk er kærester Line Maria er i dag kærester med en anden reality-kendis, David Jarsbo, bekræftede han modvilligt til julefrokosten.

Et utro svin

Nicklaes Johannes Olsen fortæller til Ekstra Bladet, at det var første gang siden bruddet med Line Maria Busk, at de talte sammen til julefrokosten.

- Jeg har været et utro svin, der er fucking klam og ulækker, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft mange haters. LM (Line Maria.,red.) fans, lad os kalde dem det, siger Nicklaes Johannes Olsen og tilføjer, at han fortryder, at han dummede sig.

Nicklaes Johannes Olsen fortæller, at han er kommet videre efter bruddet med Line Maria

I dag har han et godt forhold til begge piger.

Ekstra Bladet har samme aften været i kontakt med Line Maria, der er klar over, at Nicklaes Johannes Olsen og Christel Trubka har udtalt sig til Ekstra Bladet. Hun ønsker at tale med os, en dag under andre omstændigheder.

