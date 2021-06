Fantasifuld.

Det er et af de første ord, der altid er blevet nævnt, når Mette Lindberg skal beskrives. Siden hun var barn, har hun haft en stor fantasi, og det afspejler hendes måde at leve på.

- Jeg var lidt udadreagerende og havde et hidsigt temperament. Vi var tit, mine forældre og jeg, til en ekstra samtale. Og jeg gik til psykolog tidligt, siger Mette Lindberg i R4dio-programmet 'Drømmesengen'.

- Jeg havde angst og var meget bange for vampyrer og mordere. Der var mange gyserhistorier på fritidshjemmene. Jeg blev fodret med ting, der satte sig dybt og voldsomt i mig, der gjorde, at jeg ikke kunne gå på toilettet alene, fordi jeg var så bange for, der ville komme en hånd op af toilettet, siger Mette Lindberg og fortæller, at hun reflekterer og tænker meget over tingene.

De fantasifulde tanker er også årsagen til, at Mette Lindberg blandt andet ikke tør at bo ude på landet.

- Jeg er bange for tyveknægte og mordere. Jeg synes, det er så uhyggeligt, når noget er langt ude på landet. Det er fantasien, der løber af med mig.

Tryghed er vigtigt

Sangerinden Mette Lindberg har altid søgt tryghed og faste rammer. Hun trives ikke med at være alene, og hun kommer i godt humør, når hun er blandt andre mennesker.

- Jeg har turneret så meget, og så mange år. Så når jeg endelig havde fri, havde jeg brug for trygge rammer, siger Mette Lindberg og fortæller, at hun foretrækker forudsigelighed i sin hverdag.