- Jeg kan ikke holde det ud

Inden fredagens 'X Factor'-liveshow gik en frustreret Lise Rønne til tasterne på sin Instagram-profil.

Det gjorde værtinden for at sætte fokus på den meget hårde tone, der florerer på de sociale medier, og som flere af 'X Factor'-deltagerne og dommeren Oh Land de seneste dage har stået frem og fortalt om, at de har oplevet den seneste tid.

Da Ekstra Bladet fangede Lise Rønne over telefon umiddelbart efter fredagens liveshow, lagde hun ikke skjul på, at hun har fået nok, og at hun med sit opslag har en klar appel.

- Jeg håber jo, at ved at Nanna (Oh Land, red.) stod frem i sidste uge og fortalte om det her, at det bliver til en bold, som kan rulle, så vi kan se noget forandring. Vi skal virkelig begynde at forstå, at der er nultolerance over for mobning på de sociale medier, ligesom hvis det skete i skolegården, siger hun og fortsætter:

- Det er vi nødt til at rykke på nu, for ellers ender det her med, at der er en masse seje og stærke mennesker, der ikke orker og tør at stikke næsen frem i programmer som eksempelvis 'X Factor' og 'Vild med dans', og det er problematisk.

Lise Rønne håber på, at dialogen på de sociale medier kan blive mere saglig. Foto: Jesper Sunesen/Ritzau Scanpix

Ifølge Lise Rønne går hun ikke ind i debatten for at sætte fokus på sig selv.

- Mig personligt er det mindste i det her. Det her handler om, at det er noget, der rammer alle, der vover at stille sig frem, og jeg synes, det er vigtigt at tage en snak om ordentlighed. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, at det er sådan her, vi opfører os over for hinanden.

Fuldstændig målløs

Lise Rønne fortæller, at hun bliver meget påvirket af at se, hvor grimt der skrives om andre mennesker på de sociale medier.

- Jeg bliver fuldstændig målløs og virkelig ked af det. Jeg har ligget søvnløs, for jeg har en oplevelse af, at det er bredere funderet, end vi lige tror. Det er ikke et bestemt type mennesker, det her går ud over. Det er alle køn og aldre, siger hun og fortsætter:

- Og jeg håber, at vi kan sætte vores lid og håb til børnene. Det er den generation, der kan vokse op med, at det her ikke går. Vi voksne har åbenbart fuldstændig mistet skruen, og det er vi nødt til at gøre op med, siger Lise Rønne, der var glad for, at der i fredagens udsendelse af 'X Factor' var ekstra meget fokus på den gode tone.

- Vi må starte en revolution. En ordentlighedsrevolution og tage hånd om de unge mennesker, så det her kan få en ende, understregede hun.

