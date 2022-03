Amalie Szigethy begræder ikke, at 'Forsidefruer' et sat på pause på ubestemt tid

I sidste uge smed TV3 lidt af en bombe, da de sendte et af kanalens flagskibe på tørdok.

'Forsidefruer' blev - noget overraskende for de medvirkende fruer - sat på pause på ubestemt tid.

Selvom det kom som noget af et chok for Janni Ree, Tina Lund og de øvrige fruer, så tager Amalie Szigethy pausen meget roligt.

- Jeg er ikke ked af det. Jeg har levet af at lave tv, siden jeg var 18 år, og jeg ved, at det hurtigt kan ske ændringer i denne her branche. Men derfor blev jeg da overrasket alligevel, siger Amalie Szigethy til Ekstra Bladet og fortæller, at de fem kvinder fra programmet havde fået at vide, at de skulle i gang med at optage den kommende sæson om et par måneder.

- Vi skulle til at forhandle kontrakter om den kommende sæson, så ja, det kom da bag på os alle, at det skulle vi så ikke alligevel. Men det er fint for mig. Jeg lever jo ikke et forside-liv. Jeg lever et helt almindeligt liv med to børn, og det er faktisk det liv, jeg foretrækker, siger hun.

Frygter ikke fremtiden

De økonomiske konsekvenser for pausen frygter 30-årige Szigethy ikke.

- Jeg har aldrig haft et normalt arbejde. Jeg har altid lavet tv, og jeg har lært, at der altid dukker noget nyt op, når noget slutter. Selvfølgelig er det en indtægt, der forsvinder, men jeg er ikke så bange for fremtiden.

- Hvad skal du så leve af?

- Jeg lever af mit brand. Det har jeg gjort i mange år, og det går fint. Jeg har lært ikke at sætte mig for hårdt. Det er en livsstil at leve sådan, som jeg gør, men jeg har jo ikke prøvet andet, siger Amalie Szigethy, der gerne vil lave mere tv, hvis det rette tilbud kommer.

- Nu må vi se. Jeg har ikke travlt. Lige nu er mit vigtigste job at være mor, og så kan jeg ikke sige så meget mere.

- Har du fået konkrete tilbud om noget nyt?

- Ja, det har jeg. Det går stærkt. Men jeg kan ikke sige mere.

Amalie Szigethy er mor til døtrene Josephine på fem år og Hannah på 17 måneder, som hun har med Mikkel Skelskov.

Foto: TV3

