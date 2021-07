Efter hjemkomsten fra 'Bachelor' besluttede Michaela at isolere sig for at finde sig selv

Under TV2-programmet 'Bachelor' havde Michaela Nielsen flere gange brug for at trække sig for at meditere.

Hun har ligeledes fortalt, at hun meldte sig til programmet for, udover at finde kærligheden, at udfordre sig selv og gennemgå en personlig udvikling.

For 25-årige Michaela vægtes det nemlig højt, at hun kan mærke sig selv, og hele tiden udvikler sig som menneske. Derfor tog hun også en beslutning om at isolere sig selv efter hjemkomsten fra Grækenland sidste år.

- Jeg får ofte at vide, at jeg har en lidt ældre sjæl, og jeg er også lidt som en 50-årig dame indeni. Jeg føler, jeg har været i en midtvejskrise, og det var under denne, jeg besluttede mig for at medvirke i 'Bachelor' for at udfordre mig selv, starter hun og fortsætter:

- Jeg går meget ind for personlig udvikling, og jeg følte, der var nogle ting, som jeg skulle vende og dreje, efter jeg kom hjem fra programmet. Ikke på grund af 'Bachelor', men mere generelt. Samtidig ville jeg blive et kendt ansigt i offentligheden efter deltagelsen, så jeg ville gerne stå frem så oprigtigt som muligt.

- Jeg skulle derfor finde ud af, om jeg kunne stå ved mig selv, og om jeg var den person, jeg gerne vil være. Alle de dybe spørgsmål kom op, så jeg havde brug for at lukke mig linde og være væk fra det hele, forklarer hun.

Michaela fortæller, at hun får mange henvendelser fra folk på sociale medier - positive såvel som negative. Foto: Emil Agerskov

- Jeg lukkede mig inde i et halvt år i min egen boble uden telefon og internet og kom stort set ikke ud. Jeg så min nabo. Og så lukkede jeg op, hvis venner eller familie bankede på døren for at komme i kontakt med mig. Og jeg var også ude at handle ind og lignende. Men generelt ville jeg gerne have ro.

Brugte meditation til udvikling

Michaela fortæller, at årsagen til, at hun ikke stillede op til interviews, mens 'Bachelor' rullede over skærmen, skyldes, at hun havde lukket af for omverden og forsøgte at finde sig selv. I sidste uge følte hun sig dog klar til at komme frem i mediernes søgelys.

- Jeg brugte meditation, og så har jeg fulgt mennesker, der inspirerer mig. Jeg vil gerne fremstå så rigtigt som muligt og være en inspiration for unge piger, og jeg føler, at jeg nu er godt på vej i min udvikling, fortæller hun.

- Men man kan jo altid arbejde videre med sig selv. Og så prøver jeg at leve efter, at jeg ikke kan kontrollere, hvad folks holdning er, men det vigtige er, at jeg gør mit for at fortælle min version, fortsætter hun.

Michaela bor til dagligt på Frederiksberg i en kollegielejlighed og lever i dag et noget andet liv, end hun gjorde under de varme himmelstrøg i Grækenland.

At det gik galt mellem hende og 'bacheloren' Casper efter hjemkomsten, har de to hver deres forklaring på.

