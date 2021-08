- Jeg mangler kærlighed

Jeppe Bøg Riisager og Asbjørn Nielsen søger begge to en kæreste. Men de to fyre har vidt forskellige krav til en kommende kæreste

Jeppe Bøg Riisager og Asbjørn Nielsen fra reality-programmet 'Ex on the Beach' er begge på udkig efter en kæreste.

Det fortæller de til Ekstra Bladet, da vi møder dem lørdag på den røde løber til 'Vi elsker 90'erne'.

Tidligere har Jeppe Bøg Riisager datet vinderen af dette års 'Paradise Hotel', Anne K, men de to ses ikke længere.

- Nej, vi er desværre ikke sammen. Det holdt sgu ikke. Så nu er jeg på fri fod igen, og så må jeg håbe, at der snart er en, der gider holde ved mig snart, siger han og tilføjer:

- Så hvis der er nogle kvinder, der læser det her, så er jeg single og har brug for kærlighed.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jeppe Bøg Riisager har tidligere dannet par med Sara Run, som han mødte under optagelserne til 'Ex on the beach'. Foto: Jonas Olufson

Men de to fyre har vidt forskellige krav til en potentiel kommende kæreste.

Hos 23-årige Jeppe Riisager er listen ikke lang.

- Det eneste krav jeg har, det er, at hun skal kunne holde mig ud og kunne lide mig, fortæller han.

For vennen Asbjørn Nielsen er det en anden sag. Der er en længere liste af krav, der skal opfyldes, før han giver sig hen til pige.

- Jeg søger også efter kærligheden, men jeg er nok en del mere kræsen end Jeppe, siger Asbjørn.

- Selvfølgelig skal hun se godt, det giver sig selv. Men hun skal også have personlighed. Hun skal være sjov, omsorgsfuld, kærlig, remser han op.

Tidligere på året dannede Asbjørn Nielsen par med Christel Trubka, som er kendt fra blandt andet 'Singeltown'.

- Og til alle jer, der ikke opfylder de krav, så er jeg klar alligevel, indskyder Jeppe Riisager og griner.