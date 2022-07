- Jeg prøver at komme videre

'Ex on the Beach'-deltageren Teresa Ovenberg kommer nu med et stærkt opråb til sine 108.000 Instagram-følgere, som hun føler vender og drejer hendes ord på et niveau, så hun faktisk har trukket sig lidt fra det sociale medie.

Teresa Ovenberg er mest kendt for at være kæreste til den nu voldtægtsdømte Teitur Skoubo - en dom han har anket. Hun har endnu ikke direkte ønsket at kommentere dommen, eller fortælle om de fortsat kalder sig kærester, og det nager hende tilsyneladende, at folk drejer hendes opslag på mediet hen på voldtægtssagen.

I hvert fald skriver hun:

'Er lidt mere stille end normalt her på min profil på det sidste. Har måske mistet lidt interessen (for) at dele noget med jer lige pt. Jeg føler, uanset hvad jeg deler, så bliver der lagt fokus på noget, jeg ikke ønsker. Jeg vil bare være mig, der deler nogle billeder og videoer her på Insta - men det er som om, at det må jeg ikke,' skriver hun og fortsætter:

'Det er som om, jeg ikke kan få lov til at bare se fremad og få lagt alt bag mig. Alle skal have en forklaring eller et svar fra mig. Det jo lige meget, hvad jeg deler, så er det forkert. Alt, hvad jeg skriver, bliver vendt og drejet. Mange snakker (på) mine vegne og tror, de ved, hvad jeg føler og mener. Men det gør de ikke.'

Teresa har tidligere fortalt på Instagram, at hun føler sig ensom. Foto: Discovery Networks Denmark

Prøver at leve videre

Teitur Skoubo fortalte i oktober sidste år til Ekstra Bladet, at han og Teresa Ovenberg var eksklusive - forstået på den måde, at de ikke kaldte sig kærester endnu, men omvendt heller ikke var sammen med andre.

Realitykolleger på stribe tager skarp afstand fra Teitur Skoubo, efter at han denne uge blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt. Han har ændret sig markant og var ikke længere til at kende, lyder det fra flere fremtrædende navne Realitykolleger på stribe tager skarp afstand fra Teitur Skoubo, efter at han denne uge blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt. Han har ændret sig markant og var ikke længere til at kende, lyder det fra flere fremtrædende navne.

Kort efter årsskiftet sprang de ud som kærester, og hun blev ved hans side, selvom han i retten stod tiltalt for en voldtægt begået i november. En voldtægt han altså blev dømt for.

Teresa Ovenberg skriver da også i opslaget, at hun godt kan forstå, at folk vil have svar.

'Jeg kan virkelig godt forstå, alle er nysgerrige, men jeg ville ønske, jeg kunne frabede (mig) al den opmærksomhed på noget, jeg prøver at leve videre fra. Jeg prøver at fokusere fremad, og at JEG ikke skal sættes i sammenhæng med alt det her, men det virker lidt håbløst. Man bliver sgu lidt træt,' skriver hun og præciserer:

'Forstå mig ret. Alle er altid velkommen (til) at spørge ind til mig, mit liv og vise interesse. Det (er) mere, når folk snakker (på) mine vegne og antager, hvad jeg føler og mener'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Teresa Ovenberg.

Ekstra Bladet kunne allerede kort efter den voldtægt, som Teitur Skoubo altså nu er dømt for, kaste lys over, hvad veninden til den forurettede havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs den historie her.

