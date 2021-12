Matilde Kimer og hendes familie får nu alligevel ikke afgjort, om det bordel, der ser ud til at have til huse i deres hjem, skal finde nye rammer

For DR-korrespondent Matilde Kimer og hendes familie ser et udlejnings-mareridt, der i forvejen var en langstrakt affære, nu ud til at udvikle sig til et marathon.

Siden familien i sensommeren flyttede til Moskva, har deres hus i Hvidovre været lejet ud. Efter første måned har familien dog ikke set en rød reje fra lejeren.

Samtidig beretter naboer om en farlig trafik til og fra huset om natten, og Matilde Kimer og hendes mand har siden fundet annoncer på nettet, hvor prostituerede poserer i huset foran deres møbler.

Billeder fra prostitutionsannoncer på nettet

Fuld skærm

På annoncer, Matilde Kimer og hendes mand har fundet på nettet, poserer prostituerede foran deres møbler, vurderer de og deres advokat. Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto Privatfoto

Familien havde en forventning om, at de onsdag formiddag ville få fogedrettens ord for, at lejemålet skulle ophæves, men skete ikke.

Lejer meldte sig nemlig meldt sig syg kort før retsmødets begyndelse, fortæller Matilde Kimer til Ekstra Bladet

- Jeg ryster af raseri. Vi har fået at vide af advokaten, at der nu kommer til at gå endnu længere tid, fordi der først skal findes en ny tid i fogedretten, og derefter skal hun ikke engang være ude på et øjeblik, lyder det fra Matilde Kimer, der fortsætter:

- Humlen er, siger advokaten, at det er et trick, hun kan bruge igen og igen. Hun kan helt belejligt blive syg, hver gang vi skal stille i fogedretten. Systemet er simpelthen ikke indrettet til at fange den slags systematiske svindlere. Det er hende, der har beskyttelsen hele vejen igennem.

Over for Ekstra Bladet bekræfter lejers advokat, Frederik Oldenburg, at retsmødet er udsat, men han vil ikke kommentere årsagen til udsættelsen. Tidligere har han oplyst, at hans klient bestrider samtlige af de forhold, der er gjort gældende i sagen.

Naboer fortæller til Ekstra Bladet, at der er en del trafik til og fra huset om natten. Foto: Jonas Olufson

Ikke helt så nemt

Familien frygter derfor nu, hvad der skal ske, frem til at lejekontrakten udløber 31. december 2022.

Ifølge advokat Peter Steen Hansen, som er ekspert i lejeloven og har stiftet hjemmesiden lejeretExperten.dk, kan det dog næppe lade sig gøre at trække tiden så længe.

- Jeg har oplevet forholdsvis tit, at man får udsat en sag ved fogedretten, fordi den ene eller anden part er blevet syg, og så har man at gøre med lovligt forfald, siger han og tilføjer:

- Nogle gange kan man godt have på fornemmelsen, at det er meget kærkomment, at man er blevet syg, men jeg vil sige, at fogedretterne har strammet godt og grundigt op, så man kan ikke komme med en hvilken som helst undskyldning for at få en sag udsat.

For Matilde Kimer og hendes familie betyder det dog, at de nu ser frem i januar, før de får en afklaring på sagen.

- Vi sidder tilbage med en følelse af, at vi ingen rettigheder har. Og imens fosser vores penge bare ud af kontoen for at dække alle lejerens udgifter, siger en opgivende Matilde Kimer.

Da Ekstra Bladet tidligere på ugen mødte op på adressen, var det ikke muligt at få en kommentar fra lejer. Se videoen herunder: