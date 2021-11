- Jeg sad i dyb panik

Lenny har engang ødelagt en bil i en brandert, selv om han ikke måtte føre den. Drømmen om at hjælpe udsatte unge kræver et kørekort, så det er Lenny Pihl nu ved at tage

Der skal være orden i tingene.

Derfor er den efterhånden 35-årige Lenny Pihl begyndt at tage kørekort. Det sker med et helt klart formål. Den tidligere vinder af 'Paradise Hotel' drømmer om et arbejde, og der sætter det manglende kort sine begrænsninger.

- Det er for at få et arbejde. Jeg vil gerne arbejde med unge kriminelle og psykisk udsatte, og jeg har også haft nogle muligheder, men de vil have, at man har et kørekort, så det tager jeg nu.

Han hævder selv, at han slet ikke kan finde ud af at køre bil, men det skal undervisningen gerne hjælpe på.

- Jeg har været i gang i lidt over en uge og har været på manøvrebane i går. I dag har jeg teori og køretimer i næste uge, siger han.

Vil dele sine erfaringer

At det netop er kriminelle unge, han gerne vil arbejde med, er der en særlig årsag til.

- Jeg har en erfaring, som jeg mener kan hjælpe andre. Jeg fik selv rigtig god hjælp, da jeg var ude på et sidespor. Jeg blev omringet af folk, der havde været igennem det samme som mig, og som var gode til at hjælpe mig, og det fik mig ind på en anden løbebane, hvor jeg så det gode i det dårlige, fortalte Lenny Pihl sidste år til Ekstra Bladet og tilføjede:

- Jeg vil gerne gøre det samme for andre unge og vise, der er en vej frem, selvom alt er lort.

Pissefuld bag rattet

Netop det manglende kørekort og manglende fornuft har tidligere skabt problemer, fortæller han nu.

- Jeg har prøvet at køre bil to gange. Den ene gang ødelagde jeg den på en villavej, og som 22-23-årig måtte jeg hoppe ud af bilen, fordi den blev ved med at gasse op.

- Jeg var pissefuld og skulle være smart til en morgenfest, så jeg tog min kammerats bil, imens han lå og sov. Jeg kunne slet ikke styre den, kørte over for rødt og måtte som sagt hoppe ud af bilen, der først stoppede, da den trillede ind i en anden bil.

- Det var ikke mit stolteste øjeblik. Jeg sad i dyb panik i et minut eller to. Jeg vækkede min kammerat, der lå og sov og forklarede ham historien. Han var nødt til at ringe til sin søster, som måtte hente den, fordi han havde drukket. Igen, jeg var ung og ikke skide smart, siger Lenny Pihl.

Derfor er håbet nu, at han kan give sine erfaringer - gode som dårlige - videre til unge, der har brug for det.

Lenny Pihl har tidligere fortalt om en opvækst præget af hyppige skoleskift, om hvordan han var på sit første knæk som 10-årig og at det var ham, der fandt sin far død. Læs det her (+)