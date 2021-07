- Jeg stod i underbukser da hun troppede op

Selvom hele Danmark kan følge Frank Erichsen og Theresa Maria Jessings liv i DR-programmet 'Frank & Kastaniegaarden', er 'bonderøven' og hans hustru normalt meget private om deres forhold.

I Radio4-programmet 'Drømmesengen', hvor Frank Erichsen er ugens gæst, fortæller han dog nærmere om, hvordan deres første møde fandt sted.

Theresa havde set Frank i et tv-program, hvor han havde gang i at bygge en bageovn. Hendes interesse var vakt, og hun tog kontakt til ham, hvorefter de skrev frem og tilbage i et par uger, hvor han var i Rusland for at restaurere nogle gamle træhuse, fortæller han.

- Da jeg var på vej hjem fra Rusland, skrev hun og spurgte, om jeg ville kigge forbi Aarhus på vejen hjem, og det havde jeg absolut ikke lyst til, for jeg havde jo været væk fra min bondegård i tre uger og havde min første køkkenhave, der stod og ventede på mig derhjemme, fortæller Frank Erichsen.

I adskillige sæsoner har Frank Erichsen underholdt tv-seerne i programmet, der før havde titlen 'Bonderøven'. Nu hedder hans program 'Frank & Kastaniegaarden' og kan ses på DR TV.

Stod i underbukser

Derfor tog Theresa sagen i egen hånd og dukkede op med morgenmad på gården.

- Jeg stod i underbukser med fem gigantiske squash i en mindre hedebølge nede i min køkkenhave, da hun troppede op, fortæller Frank Erichsen.

Synet afskrækkede dog ikke Theresa, og lidt efter lidt blev de et par.

- Jeg ændrer ikke på mig selv, det har jeg aldrig gjort. Jeg er, som jeg er, og er nok en stor mundfuld for folk - også for hende - når man kommer udefra og så står der pludselig en eller anden ung gut i underbukser og høster squash, der ikke kan stoppe med at snakke om sin bondegård og sine økser, siger han og fortsætter:

- Når jeg kigger tilbage på starten af vores forhold, var det en række tilfældigheder, som gjorde, vi fandt sammen. Det var ikke givet fra starten af, men over årene har vi udviklet en stærkere og stærkere alliance og er blevet et rigtig godt par. Det har jo krævet, at hun også syntes, det var fedt at skabe sit eget liv oppe i det her.

