Ti dage uden insulin, og så ville jeg være død.

Så enkelt beskriver skuespiller Ditte Gråbøl sit forhold til diabetes og den livsnødvendige insulin, der holder hende kørende.

Faktisk er Ditte Gråbøl forundret over, at det i år - 2023 - kun er 100 år siden, at et ildsjælelægepar forfinede insulin og satte det i produktion i Danmark, så diabetikere havde en chance for at overleve deres alvorlige sygdom.