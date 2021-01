Tv-værten Jens Gaardbo er blevet separeret.

I en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet oplyser den tidligere TV2-journalist, at han og hustruen Pernille er gået fra hinanden.

'Da det alligevel vil give offentlig omtale, ønsker jeg at oplyse, at min hustru, Pernille, og jeg flytter fra hinanden. Vi er blevet separeret,' skriver han.

Intern splid på TV2: Flere medarbejdere i angreb på ledelsen

Han understreger, at årsagen til bruddet ikke direkte er, at han for nylig blev fyret fra TV2 efter en intern undersøgelse om sexisme på tv-stationen.

'Som det er de fleste bekendt, måtte jeg i december forlade min stilling på TV2 News. Det er vigtigt for os begge at fastslå, at min afskedigelse og baggrunden for afskedigelsen ikke er den direkte årsag til vores separation. Pernille har kendt til sagen i detaljer og været en stor støtte for mig i hele forløbet.'

Pernille og Jens Gaardbo har sammen en voksen søn. De har været gift siden 1996. Foto: Jens Dresling

Kvinde fra droppet dokumentar: - Det er noget svineri

Hårdt ramt

Fyringen og omstændighederne omkring den har dog langtfra været nem for familien.

'Når det er sagt, så har alt dette naturligvis ramt os og vores familie meget hårdt. Det har haft store følelsesmæssige omkostninger for os. Nu har vi brug for tid hver for sig, men også til at opbygge en ny relation mellem os,' står der i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Vi bor fortsat under samme tag, og der er fred mellem os. Men vi forventer at flytte hver til sit i løbet af foråret.'

TV2 ansatte i oprør: 'Det er et angreb'

I pressemeddelelsen bliver det understreget, at der ikke er en tredje person involveret i bruddet, og at de to ikke ønsker at sætte yderligere ord på sagen på nuværende tidspunkt.

Jens og Pernille Gaardbo har sammen en voksen søn. Den tidligere TV2-vært har desuden en søn fra et tidligere forhold.