Jens Gaardbo færdig på TV2

Jens Gaardbo, der er kendt som vært på TV2 News, hvor han har været vært i en årrække, stopper.

Det oplyser TV2 News i en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet.

Gaardbo stopper som følge af en intern kulturundersøgelse, der har kortlagt, at han for 20 år tilbage udviste dårlig dømmekraft, da han var ansat som nyhedschef.

'Som følge af TV 2's kulturundersøgelse er jeg blevet forelagt, at jeg for år tilbage som nyhedschef overtrådte TV 2's personalepolitik,' lyder det fra Gaardbo i meddelelsen.

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det videre.

Gaardbo stopper på TV2 ved udgangen af 2020. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

Netop det har Gaardbo nu valgt at tage konsekvensen af, lyder det i meddelelsen.

I pressemeddelelsen, der er sendt til Ekstra Bladet, udtaler TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, sig om værtens afsked.

'Vi siger farvel til en medarbejder, der har været en profil og en frontfigur for TV 2 gennem samlet 23 år, og vi ønsker Jens det bedste fremover,' lyder det i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet oplyser TV2, at hverken de eller Jens Gaardbo har yderligere kommentarer til sagen.

Gaardbo stopper ved udgangen af 2020.

Han har tidligere været vært på både TV2 Nyhederne, TV2 News og senest 'Presselogen'.

Tog pause

Tilbage i oktober beskrev Ekstra Bladet, at Gaardbo tog en pause fra 'Presselogen'.

Det skete, efter der havde været stor kritik af et interview i programmet, hvor Gaardbo ifølge en lang række seere gik for ukritisk til TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz.

Kritikken kom i forlængelse af, at TV2 forud for programmet havde meldt ud, at de ansatte, der havde skrevet under på støttebrevet til Sofie Linde om sexisme i mediebranchen, var inhabile og derfor ikke kunne dække sagen.

I den forbindelse sagde Gaardbo til Ekstra Bladet, at han tog en frivillig pause fra 'Presselogen', men at han havde planer om at vende tilbage igen.

- Det er ganske udramatisk, men jeg har selv valgt at trække mig lidt og tage en pause, lød det i den forbindelse fra Gaardbo.

Også Ulla Pors, der er chefredaktør på TV2 News, understregede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at Gaardbo tog en udramatisk pause, og at han var velkommen tilbage på programmet til hver en tid.

