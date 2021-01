Jes Dorph fyret

Jes Dorph-Petersen, der er vært på 'Go' aften Live' på TV2, er blevet afskediget efter en ekstern advokatundersøgelse, der har kortlagt sexisme på kanalen.

Det viser en mail, der er sendt ud til medarbejderne på Nordisk Film, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

'TV2 har - som de fleste nok er bekendt med - fået gennemført en ekstern advokatundersøgelse på baggrund af anklagerne om sexisme og sexchikane på TV2 gennem årerne', lyder det i mailen.

'Som konsekvens af den advokatundersøgelse har TV2 besluttet, at Jes Dorph-Petersen ikke længere skal være vært på TV2's kanaler', lyder det videre i mailen, der er sendt rundt til medarbejderne af Nordisk Film TVs administrerende direktør, Ulrik Jørgensen.

Blå bog: Jes Dorph-Petersen Jes Dorph-Petersen er efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på TV2 blevet fyret. Få et overblik over hans liv og karriere her: 61 år gammel, født i 1959.

Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1984.

Før han i 1989 blev ansat ved TV2, har han arbejdet ved Frederiksborg Amts Avis og Danmarks Radio.

På TV2 er Jes Dorph-Petersen blandt andet kendt som vært på TV2 Nyhederne og Station 2, men han har desuden været vært på underholdningsprogrammet 'Hvem vil være millionær?', sportsbegivenheder og diverse udsendelser om det danske kongehus.

Fra 2012 til 2015 var han ansat som vært for Champions League på TV3.

Senest blev han ansat af Nordisk Film TV, hvor han har været vært på Go’aften Danmark og senere Go’aften Live, som produceres for TV2. Vis mere Luk

- Det er mig, der har fyret Jes Dorph

Ulrik Jørgensen ønsker ikke at kommentere fyringen i detaljer, da der er tale om en personalesag, men understreger, at det er Nordisk Film TV, som har fyret Jes Dorph-Petersen.

- Jeg har to kommentarer. Den ene kommentar er, at det er ikke TV2, der har fyret Jes Dorph. Det er mig, der har fyret Jes Dorph, siger Ulrik Jørgensen og fortsætter:

- Den anden kommentar er, at jeg har valgt at informere vores medarbejdere internt, fordi Politiken bringer historien i morgen, og jeg har selvfølgelig brug for at give intern kommunikation, inden man læser Politiken.

Efter exit: Nu fjernes han

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henriette Ladegaard, som er programredaktør på TV2. Hun oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen og henviser i stedet til TV2's presseafdeling.

Vælter frem med sager

Debatten om sexisme i den danske mediebranche har i den grad raset herhjemme, efter tv-vært Sofie Linde stod frem på scenen til Zulu Awards 2020 tidligere på året og fortalte, at hun var blevet udsat for sexisme af en stor 'tv-kanon' i sin tid på DR.

Jes Dorph-Petersen er ikke længere vært på TV2. Foto: Aleksander Klug

Siden skrev ti kvinder fra TV2 under på et støttebrev til Sofie Linde, og herefter fulgte over 1600 kvinder trop og skrev under.

Det førte efterfølgende til en lang række interne- og eksterne undersøgelser hos flere forskellige danske medier - heriblandt hos TV2, der den seneste tid har haft gang i en ekstern advokatundersøgelse, der har kortlagt problemer med sexisme og sexchikane på kanalen, og nu har ført til Jes Dorph-Petersens afgang.

Tophemmeligt arbejde i gang hos TV2

I midten af december stoppede Jes Dorph-Petersens kollega igennem mange år, den kendte vært Jens Gaardbo, også på TV2, efter en intern undersøgelse havde vist, at han for 20 år siden udviste dårlig dømmekraft som nyhedschef.

TV2 har netop nu gang i arbejdet med en dokumentar, der undersøger problemerne med sexisme og sexchikane på danske medier, heriblandt TV2.

På Facebook kommenterer Jes Dorph-Petersen fyringen, som han mildt sagt er uforstående over for.

