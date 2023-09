Jes Dorph henvist til Østre Landsret

Tilbage i maj kom det frem, at Jes Dorph-Petersen har stævnet advokat Yvonne Frederiksen fra advokatkontoret Norrbom Vinding i forbindelse med den advokatundersøgelse, som ledte til, at han blev fyret af TV2 i starten af 2021.

Torsdag har Københavns Byret i en kendelse afgjort, at sagen henvises direkte til behandling i Østre Landsret efter anmodning fra Yvonne Frederiksen.

Sagen henvises, fordi der ikke foreligger retspraksis vedrørende advokaters eventuelle erstatningsansvar i anledning af advokatundersøgelser.

Derudover er sagen af principiel karakter, mener retten.

Ifølge Weekendavisen, der i første omgang kom i besiddelse af stævningen, kræver Jes Dorph 1.639.508 kroner i erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste samt psykologbistand.

Hans advokat, Julie Stage, mener, at sagen formentlig var endt i landsretten, uanset hvilket udfald den havde fået i byretten.

Hun håber, henvisningen betyder, at sagen hurtigere overstås.

- Det tager i gennemsnit 20 måneder at få en civil sag for retten. Derfor ønsker vi i videst muligt omfang at undgå processuelt tovtrækkeri, der kan forøge ventetiden yderligere, siger Julie Stage i en skriftlig kommentar.

At sagen begynder i landsretten betyder, at parterne har fri adgang til højesteret, hvis den ender med at blive anket.

Advokatundersøgelser har i de seneste år givet anledning til flere klagesager ved Advokatnævnet, hvor kendelser efterfølgende er blevet indbragt for domstolene.

Her er de blevet behandlet som principielle. Af den grund har Jes Dorphs sag en generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen, lyder det i kendelsen.

Julie Stage har tidligere oplyst til Weekendavisen, at det er Jes Dorphs opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen undertrykte relevante oplysninger og undlod at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Philipsens forklaringer.

Therese Philipsen var en af de kvinder, som anklagede Jes Dorph for seksuelle krænkelser.

Processen er nu, at landsretten indkalder til et forberedende møde med sagens parter, hvor man vil prøve at beramme sagen.

Men Julie Stage har ingen klarhed over, hvornår landsretten har tid, lyder det.