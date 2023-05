Jes Dorph hiver advokat i retten: Kræver 1,6 millioner i erstatning

Jes Dorph-Petersen har stævnet Yvonne Frederiksen, som er den advokat, der stod i spidsen for den advokatundersøgelse, som hun lavede for TV 2 i 2020, som betød at Jes Dorph-Petersen blev opsagt.

Det skriver Weekendavisen, som er i besiddelse af stævningen, som de i øvrigt kan oplyse fylder 40 sider og har 22 bilag.

I stævningen fremgår det, at Yvonne Frederiksen bliver stævnet for at have udvist 'groft ansvarspådragende adfærd' i sin undersøgelse af et overgreb mod Therese Philipsen, der var praktikant på TV 2 mellem 2000 og 2002.

Jes Dorph-Petersen kræver en erstatning på 1.639.508 for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til psykologer.

Det er Jes Dorph-Petersens advokat Julie Stage, der har indgivet stævningen på vegne af sin klient, og til Weekendavisen siger hun, at Jes Dorph-Petersen ikke mener, at undersøgelsen er ordentligt udført af Yvonne Frederiksen.

- Det er min klients opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen har undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og undladt at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Philipsens forklaringer.

Hun fortsætter med at sige, at advokatundersøgelsen er blevet brugt i en dokumentar til at bakke op om Therese Philipsens anklager mod Jes Dorph, selvom der ikke er bevis for anklagerne.

Datatilsynet udtalte i 2022 alvorlig kritik af TV 2 og Norrbom Vinding i en afgørelse på baggrund af den sexismeundersøgelse, der førte til afskedigelsen af blandt andre Jes Dorph-Petersen

Ekstra Bladet fangede en sprudlende Jes Dorph, der er tilbage på den røde løber, til en snak om sit nye fodboldprogram og det, der venter efter

Tantholt taler

Ifølge Weekendavisen fremgår det også af stævningen, at Dorphs advokat selv har talt med kilder, som ikke var blevet hørt i den oprindelige undersøgelse. Blandt andre TV 2's internationale korrespondent Rasmus Tantholt, som nu giver sin forklaring i sagen for første gang.

Han var bofælle med Dorph, da de boede sammen i Odense. Og Weekendavisen skriver, at han ifølge stævningen fortæller, at Therese Philipsen mødte op på Jes Dorph-Petersens bopæl, fordi hun var 'ulykkelig' over, at han ikke længere ville se hende.

Weekendavisen har været i kontakt med båse Therese Philipsen, Yvonne Frederiksen og advokatfirmaet Norrbom Vinding, hvor hun er partner. Ingen af dem ønsker at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jes Dorph Petersen, som ikke har nogen kommentarer men i stedet henviser til sin advokat.