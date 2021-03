Jes Dorph holder foredrag om MeToo: - Meget problematisk

Kritik af foredraget

Everyday Sexism Project mener ikke, at det er tale om en fantastisk idé.

Det har de delt i et opslag på Facebook.

Zen Donen, der er bestyrelsesmedlem i organisationen, uddyber kritikken til Ekstra Bladet.

- Kritikken fra os er på det strukturelle niveau. MeToo har været en stærk bevægelse for mange, der har kunne sætte fokus på krænkelser. Når folk begynder at sige, det er gået for vidt og kalder det 'en heksejagt', skaber det utryghed hos dem, der har valgt at stille sig frem, fortæller hun og fortsætter:

- Det det samme tema som Jes Dorph opstiller nu. Han gør sin egen oplevelse til en generel oplevelse af MeToo, men han er ikke udstillet eller brændt på et bål. Samtidig påstår han, at han støtter MeToo, men det gør han ikke. Han vender tingene på hovedet.

- Men Jes må vel gerne fortælle om sit eget liv i et foredrag og sine egne oplevelser med MeToo?

- Det må han gerne. Det her skal ikke forstås som om, at vi går ind for censur, men når han gør sin oplevelse generel, er det et problem.

- Han er jo ikke dømt for noget, så hvorfor skulle det være problematisk, at han kalder det 'en heksejagt', hvis det er det, han har oplevet?

- Han er netop ikke dømt, og nu gør han sin egen situation til en generel heksejagt. Mange tror, at når vi stiller en kritik, at vi er ude på at 'cancelle' (aflyse red.) dem, men det er en overdrivelse. Det er dybt problematisk, når han gør sin personlige oplevelse til noget der handler om kamp mellem kønnene generelt.

- Men Jes har vel allerede 'betalt prisen' ved at være blevet fyret, kan I ikke være ligeglade med, at han holder foredrag?

- Nu ved jeg ikke, hvilken 'pris' du mener, han har betalt. Og det kan da godt være, at han har været i en shitstorm, men han har da ligeså meget været i en lovestorm. Vi siger ikke, at han ikke må holde sit foredrag, men det er problematisk, når det han siger ikke forholder sig til fakta, som er, at de fleste sager om chikane på jobbet ender med at ofrene forlader arbejdspladsen og endda branchen

- Hvorfor er det problematisk med foredraget?

- Det er det heller ikke i sig selv. Det er måden, det bliver gjort på, hvor hans oplevelse bliver til, at der generelt er et problem med at folk fortæller om MeToo oplevelser.

Zen Donen fortæller, at med diskursen omkring, at mændene udsættes for 'en heksejagt' har de i organisationen et indtryk af, at flere kan finde på at lade være med at stå frem, fordi de er bange for konsekvenserne.

- De bliver jo svinet til, hvis de står frem.

- Men det er vel ikke Jes Dorphs ansvar, at folk sviner dem, der står frem, til?

- Det er ikke hans ansvar, men det er en konsekvens af hans fortsatte udmeldinger. Det holder liv i en debat, hvor det går ud over ofrene.