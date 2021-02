Jes Dorph indberetter advokatfirma for uredelig undersøgelse hos TV2

Jes Dorph-Petersen indbringer nu advokatfirmaet Norrbom Vinding for både Advokatnævnet og Datatilsynet oven på den undersøgelsesproces, der førte til afskedigelsen af ham som vært på TV2. Det skriver Jyllands-Posten.

I et 22 sider langt klageskrift - som Jyllands-Posten har fået adgang til - oplister Jes Dorph-Petersen fire konkrete klagepunkter, der efter hans mening er et udtryk for ”lemfældig bevisvurdering” og et brud på ”god advokatskik”.

Den 61-årige journalist blev i forbindelse med undersøgelsen af kulturen på TV2 anklaget af to tidligere praktikanter for sexkrænkelser i privat regi i 2001 og 2003.

På baggrund af Norrbom Vindings konklusion besluttede TV2 kort før årsskiftet, at Jes Dorph-Petersen ikke kunne fortsætte som vært på kanalen, hvilket førte til afskedigelsen af ham hos Nordisk Film TV.

Vil rejse økonomisk krav

Undersøgelsen indebar imidlertid en uberettiget indsamling af private og følsomme oplysninger, manglende varetagelse af den anklagedes interesser, kritisabel bevisvurdering samt misvisende signaler om grundlaget og formen, hævder Jes Dorph-Petersen i sin klage.

Hvis han får medhold i ét eller flere punkter, agter han at rejse et økonomisk krav mod såvel Norrbom Vinding som TV2, der samtidig risikerer alt fra kritik til politianmeldelse fra Advokatnævnet og Datatilsynets side.

- Jeg vil have nogle juridiske myndigheders ord for, at den proces, jeg har været igennem, ikke har været i orden. Det er det nærmeste, jeg kan komme at blive renset, siger Jes Dorph-Petersen om baggrunden for klageskriftet.

Afviser kritik

TV2 er blevet forelagt klagepunkterne og kan ikke genkende udlægningen af processen.

'Advokatundersøgelsen er gennemført, som vi havde planlagt – og på nøjagtigt den måde, som vi har fortalt vores medarbejdere, at den ville foregå. Og vi er ikke tidligere i processen blevet mødt med kritik fra hverken medarbejdere eller repræsentanter for de faglige organisationer,' skriver indholdsdirektør Lotte Lindegaard.

Undersøgelsesadvokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding afviser på tilsvarende vis, at der er grundlag for kritik.

'Forløbet er gennemført i overensstemmelse med de sædvanlige principper for en personalejuridisk undersøgelse funderet i ansættelsesretten – alt med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for at vurdere sagen. Og Jes Dorph-Petersen har i hele forløbet været repræsenteret af sin advokat,' skriver Yvonne Frederiksen.

Advokatnævnet og Datatilsynet ønsker ikke at kommentere klageskriftet, der ifølge eksperter i ansættelsesret, ledelse og persondata kan blive en rettesnor i forbindelse med den fremtidige håndtering af krænkelsessager.