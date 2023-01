Jes Dorph indrømmer: - Så havde jeg været død

Den tidligere skærmtrold fortæller i en podcast på 24syv, at han formentlig ikke ville have været her i dag, hvis ikke han var stoppet med at drikke for syv år siden. De seneste par års personlige krise ville nemlig i så fald have taget livet af ham, bedyrer eks-værten

Hvis han stadig havde drukket alkohol i de mængder, han gjorde tidligere, havde de seneste par års krise hos Jes Dorph-Petersen betydet, at han nok var død i dag.

Det er konstateringen fra ham selv i programmet 'Syvkabalen' på 24syv, hvor den detroniserede topvært er seneste gæst.

Her taler Dorph bl.a. med vært René Fredensborg om det stormvejr, der ramte ham, da han blev losset ud af TV 2 og sendt ud i en personlig deroute i begyndelsen af 2021 med beskyldninger om bl.a. et påstået seksuelt overgreb på en kollega i fortiden.

Brutalt og voldsomt

Sagen nager ham fortsat hver dag, fortæller han, og han er i dag ikke i tvivl om, at han ikke havde overlevet de seneste års krise og stormvejr, hvis han fortsat - da bomben sprang, og han blev fyret - havde kigget dybt i flasken med rødvin som før i tiden.

- Jeg vil sige, at hvis jeg havde drukket under de seneste to års turbulens, jeg har været igennem, så tror jeg ikke, at jeg havde siddet her.

- Hvad var der så sket?

- Så havde jeg været død. Det siger jeg ikke bare for at være smart. Jeg tror ikke, at man under påvirkning af giftstoffer, opløsningsmidler og alkohol kan kapere at komme igennem, hvad jeg har været igennem, og det siger jeg ikke for at offergøre mig selv, men det har været brutalt og voldsomt, siger Jes Dorph og fortsætter:

- Så kan folk jo altid tage stilling til, om det er retfærdigt eller ej, men det korte af det lange er: Jeg har kun kunnet holde mig selv oppe og leve mit liv videre, fordi jeg er rimeligt klar i hovedet, lyder det.

Han valgte at stoppe helt med alkohol for syv år siden, da han måtte erkende, at han havde et for stort forbrug af især rødvin i dagligdagen.

I samme moment tog han en pause fra tv-skærmen og sit daværende job som ankermand på 'Go' aften Danmark' for at gå i behandling.

