Jes Dorph reagerer på fyring: Rystet og skuffet

- Jeg er blevet smidt ud af TV2 for dengang at have opført mig på en måde, der ikke er forenelig med at være vært på TV2 med henvisning til to indberetninger fra to tidligere medarbejdere.

Sådan lyder det blandt andet fra Jes Dorph-Petersen på Facebook i kølvandet på, at han er blevet taget af skærmen efter en ekstern undersøgelse, der har kortlagt sexisme og sexchikane på kanalen.

I opslaget skriver han samtidig, at han både er ked af det og skuffet.

- Jeg er erklæret uønsket som vært på TV2’s kanaler på baggrund af to episoder i 2001 og 2003. Altså for 20 og 18 år siden. Sagsforløbet og konklusionen ryster og skuffer mig voldsomt, skiver tv-værten på Facebook.

Blå bog: Jes Dorph-Petersen Jes Dorph-Petersen er efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på TV2 blevet fyret. Få et overblik over hans liv og karriere her: 61 år gammel, født i 1959.

Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1984.

Før han i 1989 blev ansat ved TV2, har han arbejdet ved Frederiksborg Amts Avis og Danmarks Radio.

På TV2 er Jes Dorph-Petersen blandt andet kendt som vært på TV2 Nyhederne og Station 2, men han har desuden været vært på underholdningsprogrammet 'Hvem vil være millionær?', sportsbegivenheder og diverse udsendelser om det danske kongehus.

Fra 2012 til 2015 var han ansat som vært for Champions League på TV3.

Senest blev han ansat af Nordisk Film TV, hvor han har været vært på Go’aften Danmark og senere Go’aften Live, som produceres for TV2. Vis mere Luk

Over for Politiken har Jes Dorph forklaret, at han ikke vil gemme sig, og han vil stå fast ved sin side af sagen.

- Jeg må ikke, når den her historie bliver offentlig, skjule mig i min lejlighed og lade være med at møde omverdenen, for jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Så jeg bliver nødt til at konfrontere det og forklare mig. Det dummeste, jeg kan gøre, er at bukke hovedet, og det er jo også derfor, jeg fortæller min historie nu. Jeg vil kraftedeme ikke bukke hovedet, siger han til Politiken.

Uønsket på TV 2

Siden 1989 har Jes Dorph-Petersen optrådt på tv. De sidste fem af de år som vært på 'Go’aften Danmark' og 'Go’aften Live'.

Men nu er han med egne ord altså ikke længere ønsket som vært på TV2’s kanaler.

Det sker på baggrund af en ekstern undersøgelse, som er foretaget af et advokatfirma. Og det sagsforløb er tv-værten ikke tilfreds med.

På Facebook skriver han, at han har følt sig 'dømt på forhånd' i undersøgelsen af de to episoder i 2001 og 2003, og at TV2 ifølge ham ikke har ønsket at have en dialog.

- Jeg har siden midten af november været igennem en uværdig, ensidig og uretfærdig proces, hvor TV2 og advokatfirmaet bag undersøgelsen efter min opfattelse fra starten har betragtet mig som skyldig og derfor dømt mig på forhånd, skiver Jes Dorph-Petersen.