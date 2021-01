Jes Dorph sagde nej til penge for at tie

Jes Dorph-Petersen nægtede at skrive under på en tavshedsklausul på baggrund af en intern sexismeundersøgelse på TV2.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Den nu tidligere TV2-vært oplyser samtidig, at han blev tilbudt en aftale, hvor han fik penge for at tie.

En aftale han valgte at sige 'nej' til.

- Jeg kan bekræfte, at jeg blev tilbudt en aftale, hvor jeg ikke måtte sige noget, men det sagde jeg nej til, fortæller Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet. Han fortæller at retten til at forsvare sig var den afgørende grund til, at han ikke skrev under på klausulen.

- Jeg vil bevare min ret til at forsvare mig. Jeg vil ikke tie stille, når jeg bliver uretfærdigt behandlet.

TV2 kunne i går oplyse, at Jes Dorph-Petersen ville blive fjernet fra skærmen i 'Go' aften Live' på baggrund af en intern sexismeundersøgelse.

Over for Ekstra Bladet ønskede TV2's programdirektør, Lotte Lindegaard, ikke at udtale sig i detaljer om Jes Dorph-sagen. Både på grund af GDPR-reglerne (persondata-lovgivningen, red.) og af hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV2.

Nu reagerer TV2: 'Det gør ondt'

I et Facebook-opslag tirsdag skrev Jes Dorph-Petersen, at han var både skuffet og rystet over konklusionen af undersøgelsen:

'Jeg er blevet smidt ud af TV2 for dengang at have opført mig på en måde, der ikke er forenelig med at være vært på TV2 med henvisning til to indberetninger fra to tidligere medarbejdere. Og selvom der er helt centrale dele, jeg ikke kan genkende – og selvom vidner har støttet min forklaring - har advokatfirmaet og TV2 alene valgt at lægge anmeldernes version til grund for deres afgørelse.'

I Politiken kunne man i går læse, at det var to sager fra 2001 og 2003, der var skyld i tv-ikonets fyring.

