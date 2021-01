Jes Dorphs advokat: - Tingene hænger ikke sammen

Jes Dorph-Petersens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, forstår godt, at TV2 har valgt at droppe MeToo-dokumentaren - den skulle nemlig slet ikke være startet, mener hun

TV2 var i gang med at producere en dokumentar, som skulle dokumentere omfanget af krænkende adfærd hos TV2 selv.

Det har de nu droppet.

TV2 dropper MeToo-dokumentar

En af de personer, der formentlig ville blive meget omtalt i dokumentaren, er den netop afskedigede Jes Dorph-Petersen.

Spiller på to heste

Han ønsker ikke selv at kommentere aflysningen af dokumentaren, men Ekstra Bladet har i stedet talt med hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

- Da jeg hørte om udsendelsen, tænkte jeg, det var lidt mærkeligt, at man på den ene side forsøgte at lave en advokatundersøgelse og få det til at fremstå, som om den skulle være så saglig og sober som muligt, og så samtidig sætter sådan en dokumentar i gang, som i vid udstrækning får et andet præg, og som også hurtigt kan blive bygget på anonyme oplysninger.

- Derfor må jeg sige, at jeg ikke kunne se formålet med at sætte dokumentaren i gang, når man rent faktisk gik til en advokat og fik det undersøgt. Det har hele tiden undret mig, at man spillede på to heste, og jeg synes egentlig, det giver god mening, at man dropper det igen, for nu har man vel fået det, man skal bruge for at kunne ændre på kulturen hos TV2, siger Mette Grith Stage.

Taler ud: - Det hårdeste i mit liv

Juridisk usikkert

Jes Dorph-Petersen blev tilbudt en tavshedsklausul af TV2, men det valgte han at takke nej til. Han ville hellere have mulighed for at forsvare sig selv.

- Kan de - ud fra et juridisk grundlag - overhovedet lave dokumentaren, hvis de samtidig tilbyder tavshedsklausuler til de anklagede?

- Tingene hænger ikke sammen, vel? Hvis du på den ene side giver en tavshedsklausul, og så på den anden side gerne vil have nogen til at være med. Det virker, som om TV2 måske ikke har tænkt tanken helhjertet igennem, da de bestilte den her dokumentarundersøgelse.

- Det harmonerer ligesom ikke med en række andre signaler og tilkendegivelser. Så Jes og jeg havde snakket flere gange om, at det ikke gav nogen mening med den undersøgelse, men det måtte de selvfølgelig selv om.

- Jeg synes, det giver noget mere mening at lukke den ned, end det gjorde at starte den op, siger hun.

TV2-chef afviser

Ifølge nyhedschef på TV2, Jacob Kwon, har de to ting intet med hinanden at gøre, og han afviser, at der har været juridiske årsager, der har spillet ind i beslutningen om at trække stikket.

- Jeg har ingen indsigt i, hvad der er sket i den advokatundersøgelse, men jeg kan sige, at det er mig, der har taget beslutningen om at stoppe dokumentaren. Og eftersom jeg ikke ved, hvad der sker i advokatsporet, har det ikke haft en indvirkning på min beslutning, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er masser af juridiske overvejelser i forbindelse med et dokumentarprojekt, men hvilke juridiske overvejelser der har været i forbindelse med vores advokatundersøgelse har ikke haft indflydelse, for det har jeg ingen kendskab til.

- Kan du forstå, hvis advokaten undrer sig over, at I tilbyder disse tavshedsklausuler og samtidig havde planlagt at lave den dokumentar?

- Det er jo, fordi den advokat ikke har indsigt i, hvordan de processer er kørt. Jeg går ud fra, at den advokat antager, at jeg, som har taget beslutningen om at stoppe dokumentarprojektet, også har haft indsigt i, hvad der er sket i vores advokatundersøgelse og dermed kan være påvirket af det. Men det har jeg ikke.

Jes Dorph sagde nej til penge for at tie