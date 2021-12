Jes Dorphs ekskone: - Jeg har stadig følelser i klemme

Journalist og iværksætter Louise Houvenaeghel er tydeligt berørt af 'MeToo: Sexisme Bag Skærmen', da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til premieren på den nye film 'SPENCER' i Hellerup, hvor snakken hurtigt falder på MeToo-dokumentaren.

Selvom Louise Houvenaeghel i et opslag på sin Instagram-profil tidligere har gjort det tydeligt, hvis side hun er på ved at hylde de kvinder, der står frem, er det alligevel svært for hende at udtale sig om sagen til den fremmødte presse mandag aften.

- Den er lidt hård. Jeg har det indtryk, som de fleste kvinder, der har været på en mediearbejdsplads, har det. Vi alle sammen mere eller mindre genkender lidt af det, og jeg tror selvfølgelig på de kvinder, siger hun og tilføjer, at det ikke er nemt for hende at tale om sagen.

- Det er jo fordi, jeg stadig har nogle følelser i klemme. Men det har jeg ikke lyst til at blande ind i det her. Det er mine egne private følelser, uddyber Louise Houvenaeghel.

Skiller tingene ad

Hun tilføjer endvidere, at hun ikke har talt med Jes Dorph om dokumentaren, hvor han bliver beskyldt for seksuelle krænkelser og overgreb.

- Det har ikke noget med Jes at gøre, at jeg tror på kvinderne. Jeg har min egen holdning. Den heksejagt, som der bliver mod kvinderne, er ikke sjov. Jeg tror ikke, de står frem, uden de mener det, forklarer Louise Houvenaeghe.

- Jeg kigger på det her som en kvinde og som en medsøster til andre kvinder, og en der selv har været i mediebranchen i mange år - jeg kigger ikke på det som en ekskone, understreger hun.

Louise Houvenaeghel og Jes Dorph-Petersen blev gift i 2013 efter halvandet års forhold og blev skilt i 2015. For nylig valgte Louise så at droppe efternavnet Dorph.

Jes Dorph-Petersen fortalte efter sin fyring fra TV 2 i et stort interview med Ekstra Bladet sin side af sagen.