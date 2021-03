Jes Dorphs nedtur: Fjernes som foredragsholder

Jes Dorph om beslutningen:

Foredraget om #metoo blev godkendt og aftalt mellem Athenas og mig for flere uger siden, og har derfor ligget på Athenas’ hjemmeside længe. Reaktionerne er kommet, efter jeg delte opslaget på min Facebook-side torsdag aften.

Nu bliver foredraget pillet af, fordi Athenas reagerer på det, bureauet selv kalder en ”shitstorm med meget hårde beskyldninger”. Altså IKKE som en konsekvens af foredragets indhold. Kun af frygt for reaktionerne.

Jeg tager til efterretning, at Athenas dermed bøjer sig for en shitstorm, men jeg mener også, at det er endnu et eksempel på en ekstrem farlig tendens i et land med ytringsfrihed, at der på den måde udøves censur for, hvad vi må tale om – og IKKE tale om. Samt hvem der overhovedet har ret til at sige noget. ”Shitstormerne” kræver jo i bund og grund, at jeg ikke må holde et foredrag og dermed ikke deltage i debatten.

Men jeg er ikke enig i at man skal bøje sig for den slags folkedomstole, så derfor har jeg aftalt med Athenas, at vores samarbejde gennem mange år ophører øjeblikkeligt.

Athenas har efter min mening rettet ind efter et krav om censur og endda bøjet sig for nogle meninger, som virksomheden, hvis formål jo er folkeoplysning, ikke selv har. Det har man gjort af hensyn til eget image og indtjening. Men til skade for demokratiet og retten til at ytre sig. Og det knæfald er det mest uhyggelige i denne sag.