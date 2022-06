Jesper Nielsen erkender: Der har været en episode

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Færdig i egen forretning.

Sådan lød fakta onsdag for ejendomsmægleren Jesper Nielsen, der røg ud af den kæde på 18 butikker landet over, som han i 2010 åbnede i sit eget navn.

Pludselig var han ude af butikken, som Nykredit Mægler i 2019 købte halvdelen af og nu ejer 100 procent af.

Hvorfor, det gik sådan, var lidt af et mysterium.

Men fredag eftermiddag kunne Berlingske fortæller, at Jesper Nielsens exit angiveligt skyldes en potentiel krænkelsessag.

Avisen fortæller, hvordan det ifølge deres kilder handler om, at Nykredit har fået mistanke om krænkelser begået af Jesper Nielsen ved et julefrokostarrangement på Hotel d'Angleterre i december.

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet' skrev Nykredit Mæglers direktør, Peter Mattsen' i en mail til Berlingske, som avisen citerer.

I samme artikel afviser Jesper Nielsen pure, at der skulle være tale om en fyring eller en krænkelsessag.

En episode

Nu bekræfter Jesper Nielsen dog overfor Ekstra Bladet, at der har været en konkret episode i forbindelse med en julefrokost. Han afviser stadig, at han er blevet fyret fra kæden, der bærer hans navn.

'Jeg afviser fuldstændig at jeg er blevet fyret og at der foreligger en krænkelsessag mod mig', skriver Jesper Nielsen i en sms til Ekstra Bladet og fortsætter.:

'Det er korrekt, at der har været en episode i forbindelse med en privat efterfest efter en julefrokost, som er blevet undersøgt internt. De tre involverede kvinder har netop erklæret over for Nykredit, at de ikke har følt sig krænket. Derfor er der ingen sag', skriver Jesper Nielsen.

Det var Nykredit Mægler og Jesper Nielsen, der onsdag i fællesskab offentliggjorde, at deres samarbejde er slut.

Forskellige værdier

I en pressemeddelelse udtalte direktør Peter Matten følgende:

'Samarbejdet mellem Nykredit Mægler og Jesper Nielsen har klarlagt, at der er uforenelige forskelle på de ledelsesmæssige værdier mellem de to selskaber. Det er baggrunden for, at vi har valgt at stoppe samarbejdet'.

Ifølge Berlingske er Nykredit Mægler nu selv gået i gang med at klarlægge, hvad der er op og ned i sagen efter bruddet med Jesper Nielsen.

Kæden, som Jesper Nielsen indtil nu har ejet sammen med Nykredit Mægler A/S, bliver nu en del af Nykredit Mægler ligesom Nybolig og Estate, og Nykredit Mægler arbejder nu på at finde et nyt navn til kæden.

