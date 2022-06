Jesper Nielsen fyret fra egen kæde

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Ejendomsmægleren Jesper Nielsen, der blandt andet er kendt fra programmer som 'Hammerslag' og 'I hus til halsen', er fortid og træder med øjeblikkelig virkning tilbage som direktør i kæden af ejendomsmæglerforretninger Jesper Nielsen, som han selv lægger navn til.

Det oplyser Jesper Nielsen-kæden i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet.

Her lyder det, at samarbejdet ophører som konsekvens af problemer i samarbejdet.

'Samarbejdet mellem Nykredit Mægler og Jesper Nielsen har klarlagt, at der er uforenelige forskelle på de ledelsesmæssige værdier mellem de to selskaber. Det er baggrunden for, at vi har valgt at stoppe samarbejdet,' siger Peter J. Mattsen, direktør i Nykredit Mægler.

De uddyber dog ikke, hvilke ledelsesmæssige forskelle der er tale om.

Jesper Nielsen-kæden er opbygget som et franchiseselskab, hvilket betyder, at det er selvstændige ejendomsmæglere, der ejer de lokale butikker under samme brand.

Har indgået klausul

Kæden, som Jesper Nielsen indtil nu har ejet sammen med Nykredit Mægler A/S, bliver nu en del af Nykredit Mægler ligesom Nybolig og Estate, og Nykredit Mægler arbejder nu på at finde et nyt navn til kæden.

'Jesper Nielsen-kæden består af dygtige franchisetagere, og vi ser frem til at overtage det fulde ejerskab, så vores samarbejde med dem kan blive endnu tættere og stærkere,' siger Peter J. Mattsen i en pressemeddelelse.

I en kort kommentar til Ekstra Bladet skriver Jesper Nielsen følgende i en sms:

'Nykredit og jeg har ikke været enige om en række ledelsesmæssige forhold. Derfor har Nykredit købt min andel af Jesper Nielsen. Jeg får derfor opfyldt mit ønske om at komme ud af selskabet nogle få år tidligere end planlagt, hvilket passer mig godt. Som følge af aftalen er jeg underlagt en tavshedsklausul, hvilket betyder at jeg ikke har yderligere kommentarer', skriver han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra en række af Jesper Nielsens partnere, men de henviser alle til Nykredits presseafdeling.

Sole Seibæk, der er indehaver af Jesper Nielsen-butikken på Frederiksberg fortæller dog, at hun er ked af, at samarbejdet med Jesper Nielsen ophører.

- Han er min partner, og jeg kunne ikke ønske mig en bedre partner, så jeg er ked af, at han stopper. Derudover henviser jeg til presseafdelingen, siger hun kortfattet.

Jesper Nielsens butik på Gl. Kongevej var en af de butikker, der blev udsat for hærværk. Foto: Tariq Mikkel Khan



Hærværk og hvidvask

I januar blev flere af Jesper Nielsens butikker nord for København udsat for hærværk. Ruderne til hele tre af forretningerne blev knust af ukendte gerningsmænd, fremgik det af døgnrapporter fra Nordsjællands Politi.

Jesper Nielsen ønskede ikke selv at udtale sig om de smadrede ruder, men en pressemedarbejder kaldte det 'ubehageligt og ærgerligt'.

I februar blev endnu en butik udsat for hærværk.

Også i hovedstaden har en Jesper Nielsen-butik været udsat for hærværk. Det oplyser vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Bangsgaard til Ekstra Bladet.

I februar fik politiet en anmeldelse om, at der var blevet kastet en sten ind igennem en rude i ejendomsmæglerforretningen på Gammel Kongevej på Frederiksberg.

I lyset af tilfældene af hærværk mod Jesper Nielsens butikker nord for København, kontaktede man Nordsjællands Politi.

- Vi har efterforsket sagen, men har ligesom Nordsjællands Politi ikke kunnet finde nogen gerningsmand eller gerningsmænd, hvorfor sagerne i begge kredse er lukket ned, siger Jesper Bangsgaard.

I slutningen af 2021 blev Jesper Nielsen meldt til bagmandspolitiet, da Erhvervsstyrelsen ikke mente, loven om hvidvask var overholdt i en af hans butikker.

