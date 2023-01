Jim Lyngvild: Ekstremt meget nøgenhed

Ekstremt meget nøgenhed, Loke, der bliver bedækket af en stor hingst og Freja i hed elskov med sin vølvestav.

Idéerne i Jim Lyngvilds hoved er mange. Han skal nemlig være med til at udforme udstillingen om den danske konge Harald Blåtand, hans bedrifter og Danmarks overgang fra asatro til kristendommen til den kommende turistattraktion Borgring-besøgelsescenter.

Men hvorvidt de besøgende kan se frem til at opleve Loke parre sig med en hingst, er Jim Lyngvild hemmelighedsfuld omkring.

- Der kommer jo også børn, så en direkte sexscene ser vi nok ikke, men måske det bliver sådan, at børnene ser et og voksne ser noget andet, fortæller Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

Jim Lyngvilds udstilling 'Guld og guder', hvor kendte danske kvinder blev fotograferet udklædt som såkaldte vølver, skabte debat. Daværende kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen lod sig fotografere. Foto: Jim Lyngvild

Ekstrem nøgenhed

Men én ting kan Jim Lyngvild næsten sige med sikkerhed, at den kommende udstilling kommer til at indeholde.

- Ekstremt meget nøgenhed. I dag er vi bange for menneskekroppe, selvom pornoen er tilgængelig alle steder, siger Lyngvild.

- Det er meget, meget vigtigt, at det holder sig sobert og troværdigt i forhold til kilderne. For der er ikke noget nemmere i hele verden end at provokere, men et museums fornemmeste opgave er også at oplyse, fortsætter designeren, og tilføjer:

- Men de to ting står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden.

Planen er, at udstillingen skal bestå af kæmpestore statuer, så hvis det bliver for vulgært og dumt med 'ekstrem nøgenhed', så droppes idéen, fortæller Jim Lyngvild, der, sammen med museets hold af eksperter og arkæologer, skal bruge de næste to år på projektet.

Jim Lyngvild har en række udstillinger bag sig. Blandt andet den meget debatterede 'Guld og guder'.

