Joachim B. stopper på Ekstra Bladet

Politisk kommentator Joachim B. OIsen stopper på Ekstra Bladet og skifter i stedet til B.T., hvor han i fremtiden ligeledes skal fungere som politisk kommentator.

Det bekræfter Anders Borup Sørensen, der er ledende redaktør på Ekstra Bladet.

'Vi har været utrolig glade for at have haft Joachim med på holdet i snart to år, og vi ønsker ham alt det bedste fremover. Han er en superskarp formidler og analytiker og bare en helt igennem god fyr', lyder det fra Anders Borup Sørensen.

Joachim B. Olsen starter 8. august på B.T.

Et skifte, som Joachim B. Olsen til Ekstra Bladet selv beskriver som værende et 'vildt skifte', som han glæder sig 'helt vildt til'.

'Jeg vil gerne sige et KÆÆÆMPE stort tak til Ekstra Bladet. Tak til Kristoffer Eriksen og Poul Madsen for at ansætte mig i sin tid. Ligeledes et stort tak til Qvortrup, Knud Brix og Sofie Rye', skriver Joachim B. Olsen i en sms til Ekstra Bladet.

Joachim B. Olsen stopper på Ekstra Bladet. Foto: Emil Agerskov

Tak, tak og tak

Og takkelisten stopper ikke der, for sms'en fortsætter med en række navne, der skal takkes:

'Jeg har lært så utrolig meget af utrolig mange men i særklasse af Steen, Janus, Kristian, Bertil, Manne, Jonas, den hvide puma - James Kristoffer Miles, Signe, Mikkel C, Emma, Rasmus og selvfølgelig verdens bedste makker og ven, dansk journalistiks svar på på Per Arnoldi, Brian Weichardt…..I know now why you cry but it is something I can never do,' står der videre i sms'en.

Joachim B. Olsen har været ansat som politisk kommentator på Ekstra Bladet siden 2020.

Ekstra Bladets politiske kommentator hold består dermed af Henrik Qvortrup og Hans Engell.

Sådan her så det ud, da Joachim B. Olsen blev præsenteret som politisk kommentator på Ekstra Bladet tilbage i 2020: