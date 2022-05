Joen Bille: - Ville aldrig sende mine børn derned

Skuespiller Joen Bille tager skarpt afstand fra de forhold på Herlufsholm Kostskole afdækket af TV 2-dokumentar. Den kendte skuespiller fortæller, at han aldrig ville sende sine børn på skolen i dag

Ved du noget, kan du kontakte journalisten direkte her.

Kritikken fortsætter med at hagle ned over Herlufsholm Kostskole.

I en spritny TV 2-dokumentar afslører kanalen, hvordan vold, mobning samt krænkende adfærd har fundet sted blandt elever på den prestigefyldte privatskole ved Næstved.

Både royale og kendte danske navne har og har haft deres daglige gang på skolen. Prins Christian har været elev på Herlufsholm siden august, og prins Nikolai gik på skolen som ung gymnasieelev.

Skuespiller Joen Bille var også elev på Herlufsholm Kostskole, hvor han dimitterede tilbage i 1962. I dag 78-årige Bille fortæller, at han hverken oplevede vold, mobning eller krænkende adfærd under sin skoletid. Derfor kommer de nye afsløringer bag på ham.

- Jeg tager stærkt afstand fra det. Det hører slet ikke hjemme, at man opfører sig på den måde. Det er forfærdeligt, siger han til Ekstra Bladet.

Vorherre bevares

Sammen med ægtefællen Bente Scavenius har Joen Bille to børn - nemlig Beate og Peder Bille. Sidstnævnte har tidligere gået på Herlufsholm.

Men hvis forholdene var de samme dengang som i dag, ville billedet have tegnet sig anderledes.

- Jeg ville aldrig sende mine børn derned til sådan noget. Vorherre bevares. Så var det bedre, at de blev hjemme.

Den danske skuespiller håber, at der hurtigst muligt bliver gjort noget ved de mange problemer, som TV 2 har afsløret.

- Der skal gribes ind med det samme. Det er på tide, at der bliver taget fat i problemerne, og der sættes en stopper for dem, afslutter Joen Bille.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Massevis af elever på Herlufsholm Kostskole ved Næstved har oplevet tæsk og mobning. Foto: Jonas Olufson

Fingre op i numsen

TV 2-dokumentaren med navnet 'Herlufsholms hemmeligheder' afslører, at massevis af elever har været udsat for bank, mobning og seksuelle krænkelser på kostskolen.

En elev kalder det eksempelvis 'normalt', at yngre elever blev udsat for overgreb om natten. Her blev de holdt fast og fik stukket fingre op i numsen af ældre elever.

Derudover kunne TV 2 onsdag afsløre, at man under arbejdet med dokumentaren er blevet bekendt med, at skolen havde bortvist fire elever.

Ifølge ledelsen havde de pågældende elever optaget videoer af forskellige former for krænkelser, som de selv deltog i.

Ekstra Bladet har siden kunnet afsløre, at flere sager, der ikke indgår i TV 2's dækning, vil få betydning for den verserende tilsynssag mod skolen. Heriblandt en sag, hvor en elev ifølge skolens ledelse er blevet snydt til at drikke af en flaske, der indeholdt urin.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I den kontroversielle kostskoles bestyrelse findes flere personer med forbindelse til det danske kongehus. Alligevel virker kronprinsparret helt paf over, at Herlufsholm har problemer med kulturen på skolen. Læs om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet spurte torsdag kronprins Frederik, om prins Christians fremtid på skolen