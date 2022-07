Jørgen Leth: Jeg eksperimenterer stadig

Digter, journalist, filmskaber, cykelkommentator og forfatter. Jørgen Leths cv er langt og mangefacetteret, men fælles for det hele er, at han er fortæller. En eksperimentel fortæller, der nægter at lade sig indfange i stagnation.

Selv om han netop har rundet 85 år, er han endnu i vigør professionelt og kunstnerisk.

Jørgen Leth lever og ånder stadig for nyskabelse og rollen som fortæller, og i slutningen af året udkommer han med en ny film om jazz, der har været længe undervejs, og som har stor betydning for ham.

- Det har været nostalgisk og også sentimentalt. Jeg kan godt lide den slags sammenhænge og en cirkel, der gøres færdig, fortæller filmskaberen.

Jørgen Leth har stået bag mere end 40 film gennem tiden, og han har arbejdet sammen med og mødt store personligheder inden for filmens verden. Her ses han med skuespilleren Jack Nicholson. (Arkivfoto) Foto: Erik Holmberg/Ritzau Scanpix

Cirklen slutter

For Jørgen Leth er også nostalgiker, og den side af ham har fået meget næring de seneste år, hvor den kommende film med arbejdstitlen 'Ud af natten' om jazzmusikeren Jakob Bro er blevet skabt sammen med medinstruktør Andreas Koefoed.

Da Jørgen Leth debuterede som filmskaber tilbage i 1963, var det med kortfilmen 'Stopforbud' - med den internationale titel 'Stop for Bud' - om jazzpianisten Bud Powell.

Godt 60 år efter den debut slutter cirklen.

- Det er vigtigt for mig, at det er en tilbagevenden til jazzen. Det fortjener at blive understreget. Jeg kan godt lide den slags sammenhænge, lyder det fra Jørgen Leth, som undervejs i skabelsen er blevet bestyrket i sin relation til jazzen.

Allerede som ung blev cykelsporten en af Jørgen Leths andre store passioner. Det blev også en stor del af hans professionelle liv, hvor han med blandt andet filmene "Stjernerne og vandbærerne" fra 1974 og "En forårsdag i helvede" fra 1976 var med til at bringe cykelsporten ud til et bredere publikum. I år kommenterer han Tour de France for Discovery. - Jeg er selv stadig fantastisk interesseret i cykelsporten, lyder det fra Jørgen Leth. (Arkivfoto). Foto: Mini Wolff/Ritzau Scanpix

Berømte kammerater

Mange danskere kender formentlig Jørgen Leth og hans karakteristiske stemme fra Tour de France, hvor han frem til 2018 kommenterede og dækkede det ikoniske cykelløb hos TV 2.

I år er han for en stund vendt tilbage til Touren og cykelsporten, som også er en af hans helt store passioner. Han er aktuelt en del af Discoverys dækning af verdens største cykelløb, som i år helt historisk tog sin begyndelse i Danmark 1. juli. Leth dækkede sit første Tour de France i 1970.

Arbejdet med den nye film, som faktisk blev indledt helt tilbage i 2015 og oprindeligt skulle være udkommet i 2016, har ført Jørgen Leth tilbage ad mindernes allé.

- Det er en film om jazz, som den spilles af Jakob Bro og hans meget berømte kammerater rundt om i verden. Den bliver god. Den er næsten færdig, fortæller Jørgen Leth.

- Jeg er meget glad for, at jeg har kunnet arbejde sammen med nogle rigtig store musikere. Jeg er blandt andet kommet til at møde en musiker, som jeg altid har beundret, der hedder Lee Konitz. Han døde for et par måneder siden. Men ham skrev jeg meget om i mine første professionelle job.

Jørgen Leth har boet mange år i Haiti, og han så sit hus kollapse under jordskælvet i landet i 2010. Den oplevelse er skildret i hans seneste film "I Walk", hvor man også ser optagelser fra jordskælvet. (Arkivfoto). Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Eksperimenterer

Som med alt andet, Jørgen Leth tager under behandling på film, smides klassiske greb og værktøjer fra begyndelsen ud.

Han vil eksperimentere, skubbe forudindtagelserne og spænde ben for sig selv. Visuelt og fortælleteknisk. Fra start til mål. Som han gjorde det med sin selvbiografiske og åbenhjertige film fra 2020, 'I Walk', der er hans seneste værk.

- Jeg er meget optaget af at gøre opmærksom på, at jeg stadig eksperimenterer med sproget og med form. Det har været et gennemgående træk hele mit liv. Jeg har aldrig gjort det let for mig selv, siger Jørgen Leth og fortsætter:

- Jeg har altid foretrukket at gøre det vanskeligt for mig selv. At gøre spillereglerne - dogmerne, som Lars von Trier har kaldt det - svære. Det gør jeg stadigvæk, lyder det fra Jørgen Leth, hvis alder ikke har dulmet trangen til eksperimenter, men blot har sat frekvensen af dem ned.

- Hver gang, jeg sætter mig ved computeren og skal skrive noget - det går der længe imellem desværre - så er det eksperimentet, der interesserer mig.