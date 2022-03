Jørgen Leths søn fortæller om sin fars løgn

Den 84-årige filmmand, cykelkommentator og forfatter Jørgen Leth har gennem sin lange - og stadig aktive - karriere ikke været nærig med private og intime detaljer fra sit liv.

Nu har hans ene søn, den 42-årige musiker, journalist og forfatter Kristian Leth, udgivet en 'form for erindringsbog', som forlaget betegner den, om sin barndom og opvækst.

I pressematerialet betones det, at der ikke er tale om hverken opgør eller hævn.

Tydeligt er det dog, at Kristian Leth har haft behov for, at hans fars version af sandheden og familiemedlemmernes fælles fortid ikke skal stå uimodsagt.

Kristian Leths erindringsbog 'En vej ud af tågen' er netop udkommet på forlaget Gladiator. I det ledsagende pressemateriale fremgår det, at en opfølger allerede er skrevet og vil udkomme senere på året. Pr-foto

Tilgivelse

'Hvad er det her så? Et opgør? En korrektion? Hævn? Det håber jeg ikke, selvom jeg har lært, at jeg ikke så let kan gennemskue mine egne motiver,' lyder det fra Kristian Leth.

I en central passage i bogen beskriver Kristian Leth, hvordan han i et interview i Politiken for nogle år tilbage til sin store overraskelse kunne læse om dengang, han selv var otte-ni år gammel, og hans far var deprimeret og derfor ikke kunne være der for sine børn.

'Journalisten spørger i interviewet, om han har talt med os om det. 'Ja, det har vi,' siger han. 'Mine børn har tilgivet mig.' Vi har aldrig talt om denne periode. Dette interview er det første, jeg hører om det. Jeg vidste ikke, at min far kunne huske det. Eller at han tænkte over det på den måde, skriver Kristian Leth.

Jørgen Leths selvbiografi fik store konsekvenser for hele Leth-familien. I Kristian Leths erindringsbog kan man læse, hvordan familien oplevede og håndterede krisen. Pr-foto

Ikke et regnestykke

I forlængelse af fortællingen om interviewepisoden pointerer Kristian Leth, at han ikke er hævngerrig eller ønsker at 'gøre et regnestykke op'.

'Man kan ikke bruge sin historie til at bryde andre ned. Eller det kan man godt, men det bringer ikke orden i sagerne. Det er ikke et regnestykke. Hvis man selv er såret, nytter det ikke noget at give smerten tilbage til dem, der sårede en,' skriver Kristian Leth og tilføjer:

'At jeg elsker min far, opløser ikke smerten fra vores liv sammen.'

I 'En vej ud af tågen' reflekterer Kristian Leth over forholdet til de mennesker, der har betydet mest for ham i hans liv - ikke mindst hans far. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kristian Leths pressekontakt, der meddeler, at forfatteren ikke ønsker at stille op til interview i forbindelse med sin aktuelle bogudgivelse.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Jørgen Leth, der i en sms skriver, at han ingen kommentarer har. Han påpeger dog, at han søndag deltog i lanceringsreceptionen i forbindelse med bogudgivelsen.