Johanne Schmidt smittet med corona

Generalsekretæren for Red Barnet er blevet smittet med corona

'Isoleret med corona, en baby, der får tænder og en fuldstændig frisk 3-årig'.

Umiddelbart ikke den optakt til juleaften, man drømmer om.

Men det er realiteten for den tidligere folketingspolitiker og nuværende generalsekretær for Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen, der mandag aften kunne fortælle sine følgere på Instagram, at hun er en af de mange smittede danskere op til jul.

I sit opslag på det sociale medie fortæller hun, at hun har milde symptomer og er taknemmelig for sine to vaccinestik.

Den tidligere stemmesluger fødte i juni en søn, som dermed skal opleve sin første jul. Men Johanne Schmidt Nielsen er forholdsvis optimistisk omkring, at hun får lov til at dele den med ham.

Det fortæller hun i en besked til Ekstra Bladet

'Jeg håber stadig at være symptomfri 48 timer før juleaften, så vi kan få julegæster', skriver hun til Ekstra Bladet med en emoji, der krydser fingre.