Jonatan Spang skal være far

Komiker Jonatan Spang, 43, og hans hustru, Louise Ryberg, venter barn.

Det fortæller Jonatan Spang i det seneste afsnit af programmet 'Tæt på sandheden med Jonathan Spang' på DR.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Jonatans Spangs PR-manager, Annette Wigandt, den glædelige nyhed i en sms med følgende kommentar fra parret:

'Det er rigtigt at vi venter barn til foråret og vi glæder os rigtig meget'.

Hun oplyser, at parret ikke har yderligere kommentarer.

I programmet løfter Jonatan Spang sløret for, at de skal være forældre i forbindelse med et interview med regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, om manglen på jordemødre på fødegangene.

Jonatan Spang og Louise Ryberg blev gift i sommeren 2020, men holdt det hemmeligt for offentligheden en rum tid.

Da flere af 'Tæt på sandhedens' seere i september havde spottet det, der lignede en vielsesring på Spangs finger, bekræftede de gennem PR-manager Annette Wigandt.

Overrasker: Gift i hemmelighed

'Jeg kan med stor glæde bekræfte, at Jonatan i sommers er blevet gift med sit livs udkårne, Louise Ryberg', skrev hun til Ekstra Bladet i en mail i den forbindelse.