Joy Mogensen er blevet mor.

17. december kom hendes lille søn til verden.

Det fortæller hun glad og stolt på Instagram.

'En særlig hilsen til Herlev Hospitals fertilitetsafdeling og Roskilde Hospitals Graviditets-, Barsels- og Neonatal personale.

Takket være jeres kompentence kunne jeg den 17. december for første gang holde min skønne søn, Markus Flemming Mogensen, og kan jeg i dag holde det bedste nytår nogensinde med en glad og sund baby i trivsel', skriver hun blandt andet i opslaget, hvor der er et billede af den lille dreng.

Joy Mogensen blev i efteråret 2019 ramt af en kæmpe tragedie, da hun måtte føde sin datter, der var død. Derfor beskriver hun også i opslaget, at det har krævet mod at turde at prøve at blive mor igen.

'Men en ting er, hvad videnskaben kan. Vi skal også turde lade den udrette sine vidundere. At jeg endte med at turde dette skyldes et utal af gode mennesker, som jeg har mødt på min vej. I er for mange til at nævne jer alle, men lad mig bare sige, at menneskeheden er bedre end sit rygte, og jeg er dybt taknemmelig for at leve i et af de mest rummelige og medmenneskelige samfund på kloden', skriver hun.

Færdig som minister

Joy Mogensen fortalte tilbage i august at hun var gravid igen. En kæmpe glæde - også selvom det betød, at hun måtte melde afbud til OL i Tokoy.

Kort efter graviditeten blev det meldt ud, at Joy Mogensen trak sig som minister.

'Jeg har meddelt statsministeren, at jeg ønsker at forlade min post som kultur- og kirkeminister,' skrev hun den gang på Facebook.

'Nu vil jeg bare glæde mig til at blive mor og bruge efteråret på at lægge planer for fremtiden. Jeg stiller ikke op til Folketinget næste gang, og jeg har det godt med denne beslutning om at forlade politik for nu,' skrev Joy Mogensen.