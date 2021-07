Kulturminister Joy Mogensen er gravid (S) og kommer derfor ikke til at deltage ved OL.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

'Jeg er selvfølgelig lykkelig for at være gravid. Det er et ønske, jeg har haft længe. Jeg er ked af, at det betyder, at jeg ikke kan overvære de danske atleters præstationer til OL i Tokyo. Vi har gjort alt, hvad vi kunne igennem coronakrisen for at hjælpe de danske atleter til at kunne deltage i dette udskudte OL,' udtaler kulturministeren i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Derfor ærgrer det mig, at jeg ikke kan følge arbejdet mod OL til dørs og repræsentere regeringen med Dannebrog på tribunen.'

Det oplyses ikke i pressemeddelelsen, hvornår Joy Mogensen går på barsel, men hun har termin ved årsskiftet, lyder det.

'Jeg vil passe mit arbejde frem til det tidspunkt, hvor jeg er nødt til at gå på barsel. Til den tid vil mine opgaver blive varetaget af den person, statsministeren udpeger. Regeringen er et hold, og min graviditet vil selvfølgelig ikke have indflydelse på regeringens prioriteter på kultur- og kirkeområdet,' lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Af pressemeddelelsen fremgår desuden, at ministeren opfatter sin graviditet som et privat anliggende. Det oplyses dog, at der er tale om graviditet ved kunstig befrugtning, og at hun venter barnet som enlig.

Nej til EM

Da Danmarks herrelandshold i fodbold i sidste uge spillede EM-semifinale mod England på Wembley Stadium i London, var Joy Mogensen inviteret til at overvære kampen fra tilskuerrækkerne.

Den invitation valgte hun dog at takke nej til.

I den forbindelse oplyste Kulturministeriet til Ekstra Bladet, at ministeren ikke havde nogen kommentarer til, hvorfor hun ikke deltog.

I pressemeddelelsen fremgår det dog, at man læner sig op ad Sundhedsstyrelsen, der vurderer, at gravide er i risiko for et sværere forløb med covid-19.

Joy Mogensen har tidligere været gravid, men mistede barnet under graviditeten.

Efterfølgende tog hun et par måneders orlov fra sit job som kulturminister, men vendte retur i begyndelsen af 2020.

'Min vej tilbage er blevet sikret først og fremmest takket være en klog chef og vores alle sammens Statsminister...! Og tak, Mette Frederiksen - bare tak herfra og til evigheden for at give mig lov til at være mor før minister, selvom mit barn døde,' skrev hun i den forbindelse i et Facebook-opslag.