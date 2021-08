Jubel efter endt kræftbehandling: Endelig må jeg amme min datter

'Færdigbehandlet'. Sådan jubler den 32-årige influencer og forfatter Cana Buttenschøn i et opslag på Instagram.

Efter at have bragt sin lille datter til verden tidligere på sommeren, fik hun konstateret i kræft i livmoderen og blev omgående sat i behandling. Så sommeren har været ganske turbulent med rollen som både nybagt mor og ny-diagnostiseret kræftpatient. Kræftbehandlingen betød blandt andet, at hun var afskåret fra at amme sin lille datter.

Brug for at komme til hægterne

Selvom hun er lykkelige over, at behandlingen har virket og nu er overstået, erkender hun, at hun nu har brug for at komme til hægterne.

'Jeg er tæske-træt, rørstrømsk og forpustet ovenpå de seneste to måneder vanvidsforløb', skriver hun og hylder også lægerne på Riget med et 'Hallelujah!'.

Og glæder hun sig til at kunne lægge sin lille pige til brystet., beretter hun i et andet opslag . At hun nu igen kan 'give amningen et skud' er noget af det bedste ved at være færdig med kemo og stråler, skriver hun.

Den glædelige nyhed om den afsluttede behandling kommer præcis en måned efter, at Cana Buttenschøn på sociale medier fortalte sine følgere, at hun var ramt af kræft.

Cana Buttenschøn er uddannet jordemoder og har tidligere været gift med sangeren Thomas Buttenschøn, med hvem hun har to sønner.

Og sammen med kæresten, Simon, blev hun altså mor for tredje gang, da den lile pige kom til verden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Cana Buttenschøn.