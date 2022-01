Jublende Ørting: Scorer yngre fyr

Sexologen Joan Ørting fortæller, at hun har været single i seks år, men det har en sød, yngre fyr sat en stopper for

Joan Ørting har længe nydt at være alene, men nu er roen forbi. Kærligheden har fundet vej til Langeland, og det er Joan Ørting yderst tilfreds med.

Det fortæller hun gladeligt til Ekstra Bladet.

- Han er meget sød, og vi er meget forelskede. Vi har begge været alene i mange år, men når gnisten er der, så er det helt specielt. Da vi mødte hinanden, var det kærlighed ved første blik, det er altid spændende, siger hun.

Ville holde på hemmeligheden

Det nyforelskede par har været sammen i fire måneder, men Joan Ørting og kæresten, som hun ikke føler sig klar til at røbe identiteten på, har gjort, hvad de kunne for at holde tæt med nyheden.

- Han er yngre end mig, og så er der et tema der. Det er det, jeg ikke er parat til at tale om. Hele den aldersting vil jeg vente med.

- Min kæreste og jeg har ikke en særlig tænding på, at der er aldersforskel. Vi er sammen på trods af den, siger Ørting.

Hun mener også, at der er delte meninger omkring, hvorvidt aldersforskel er vigtigt eller ej.

Hjælper på død hund

Den 61-årige sexolog fortæller også, at hun og den mystiske kæreste har brugt meget tid sammen. Hun er mere flittigt i København, ligesom han gerne kommer til Langeland.

Joan med sin nu døde hund. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hun har derfor erkendt, at det koster tid at pendle frem og tilbage i det nye forhold.

- Der skal virkelig ofres noget tid, men bare en måned efter, jeg møder ham, så dør min gamle hund. Hun har jo gjort, at jeg tit hurtigt skulle hjem til Langeland for at passe hende, men nu er hun også væk. Jeg føler mig helt fri, siger Joan Ørting.