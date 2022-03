Jubler: - Alarmen afblæst

Esben Dalgaard er umiddelbart ikke i fare for at blive blind af sin kræftbehandling

En rutsjebanetur, men en dejlig en af slagsen.

Sådan lyder det fra skuespilleren Esben Dalgaard, der for en uge siden kunne fortælle, at den immunterapi, han modtager mod sin kræftsygdom, betød, at begge hans øjne var synstruede.

I dag kunne han dog ånde lettet op. Det ser godt ud.

'Øjnene fik dommen idag. Og den var positiv. De er ikke synstruede længere,- alarmen er afblæst', jubler han på Instagram, hvor han fortsætter:

'Åhhh det var godt. Tænk ikke at kunne se den blå blå himmel. Det ville være trist! Men det kan jeg, og den ér der, og i det store langt vigtigere perspektiv, skulle jeg sådan ønske den kravlede godt ned over Europa, og fik dumme dumme folk til at kigge op, glemme sine våben, og et øjeblik nyde livet og friheden i stedet for at bekæmpe den'.

Esben Dalgaard jubler over den gode nyhed. Foto: René Schütze

Ikke alarmerende

I en tilhørende video jubler han ligeledes.

- Jeg er ikke længere synstruet, der er stadig lidt betændelse, og det skal fortsat behandles lidt, men det er slet, slet ikke alarmerende. Det er så fantastisk, siger han.

Det er ikke mere end en uge siden, at Esben Dalgaard kunne fortælle, at han grundet frygten for at blive blind havde været nødt til at sætte immunterapi-behandlingen kortvarigt i bero.

I 2012 fik han konstateret modermærkekræft, men i 2018 kunne han dele den glædelige nyhed, at han var helbredt. Kræften vendte tilbage i stadie 4, som han nu forsøger at bekæmpe.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Esben Dalgaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En dansk kunstner har i denne uge bidraget til kampen mod den russiske præsident, Vladimir Putin, ved at gennemføre et samleje med en lolitadukke, der bar Putins ansigt. Hør mere i Ekstra Bladets nye podcast 'Revolver' herunder eller i din podcast-app.