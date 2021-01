Jubler: - Den er god nok

Smilene er ekstra store hjemme hos Jasmin Gabay, der er kendt fra 'Den store bagedyst', i øjeblikket.

Hun og hendes kæreste, Niclas, skal nemlig være forældre til deres første fælles barn.

Det afslører Jasmin Gabay på Instagram, hvor hun har delt en video sammen med Niclas og sin søn, Jonathan, hvor man tydeligt kan se den voksende babybule.

'Ja, den er god nok. Så kan vi vist ikke holde det for os selv længere. Jeg ville meget gerne have kunne ha’ delt det med jer fra start. Der er desværre en masse private forhold, som gør,at det ikke var muligt. Men nu er det ude, og jeg håber I tager godt imod os og vores proces. Vi bliver 4 til sommer, Niclas og Jonathan og jeg glæder os,' skriver hun til videoen.

'Vi er så glade'

Over for Ekstra Bladet lægger Jasmin Gabay da heller ikke skjul på, at de er ovenud lykkelige i den lille familie, der snart bliver et medlem rigere.

- Det er jo længe siden, at jeg blev mor for første gang, så det føles næsten som første gang igen, siger hun med et grin og fortsætter:

- Ej, vi er så glade, og det bliver simpelthen så skønt. Det er dejligt endelig at kunne sige det højt, selvom det stadig er tidligt i processen.

Jasmin Gabay var med i 'Den store bagedyst' i 2018, hvor Emil Obel (til højre) vandt. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Jasmin Gabay ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilke private omstændigheder der ligger til grund for, at hun har ventet med at afsløre graviditeten.

- Det er privat, siger hun og tilføjer:

- Men vi var nødt til lige at sørge for, at storebror også fik det at vide først. Det har han fået nu, og han er meget glad og glæder sig meget. Niclas glæder sig også meget, og jeg glæder mig til at se ham i rollen, selvom han jo i forvejen gør det hele tiden for Jonathan og er fantastisk til det.

Ifølge Jasmin Gabay kommer den lille ny efter planen til verden i juli.

- Vi kender ikke kønnet endnu, men så længe babyen er sund og rask, så er det det vigtigste.

Sidste år fortalte en glad Jasmin Gabay til Ekstra Bladet, at kæresten Niclas havde været på knæ, og at de to skulle giftes i nærmeste fremtid. Selvom de snart får en lille ny i familien, er planlægningen af brylluppet da også stadig i fuld gang.

- Vi har hele tiden planlagt, at det skulle være i 2022, fordi vi ikke ville ud i at skulle aflyse, siger hun og fortsætter:

- Så det er vi stadig i fuld gang med. Men vi mangler stadig et sted. Folk booker jo flere år i forvejen, må vi konstatere, siger hun med et grin.

