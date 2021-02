Jubler: - Det er helt fantastisk

Smilet er stort hjemme hos skuespiller Ditte Ylva, der blandt andet er kendt fra serien 'Hånd i hånd', for tiden.

Hun og kæresten Jon har nemlig fået en stor drøm opfyldt og har netop fået nøglerne til deres første fælles hjem.

De to har nemlig købt lejlighed sammen på Vesterbro, og de er nu i gang med at renovere den, så den inden længe vil være indflytningsklar.

- Lejligheden ligger i mit gamle hood, så det er skønt og kunne ikke være meget bedre, siger Ditte Ylva til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er en stor ting at købe noget sammen, men det føles dejligt, og det er helt fantastisk nu at kunne have vores fælles hjem. Det føles helt rigtigt.

Tager stort skridt i forholdet

Det med at bo sammen er dog ikke helt nyt for parret. For et par måneder siden flyttede de nemlig sammen i Ditte Ylvas lejlighed på Frederiksberg.

- Vi har lige nået at flytte sammen hjemme ved mig, men det er jo lidt noget andet, når det nu er noget fælles.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Meget intenst

Ifølge Ditte Ylva har hun og Jon dog trods coronalockdown nydt den ekstra tid, de har fået sammen.

- Det har været meget intenst, men det har virkelig også været skønt, at vi har haft tid til at være så meget sammen, siger hun og fortsætter:

- Jeg skulle jo have arbejdet og været på turné, men det har været helt umuligt. Men så har der været en masse andet at se til med Jons børn og hjemmeskole og alle de her ting, siger Ditte Ylva, der fortæller, at der i den nye lejlighed også er plads til Jons to børn fra et tidligere forhold.

Ditte Ylva ønsker ikke at gå i detaljer med, hvor meget lejligheden har kostet parret.

- Der er seks værelser, og det er et renoveringsprojekt, men prisen vil vi gerne holde for os selv. Men jeg kan sige, at lejligheden er dobbelt så stor, som den jeg havde før, og den ligger øverst oppe, siger hun og fortsætter:

- Vi har stadig min lejlighed, så den beholder vi lidt endnu, så vi ikke skal bo i flytterod, siger hun videre.

