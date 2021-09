Jubler: - Det er helt fantastisk

Det var en storsmilende Simon Talbot, der torsdag aften troppede op på den røde løber til Zulu Comedy Galla med sin kone, Katrine Køhler, under armen.

De to går da også en ny, spændende tid i møde.

For nylig har de nemlig fået nøglerne til deres nye hus, som de den næste tid skal bruge tid på at renovere.

- Det bliver sindssygt, og det er helt fantastisk, lød det fra en glad Simon Talbot på den røde løber.

Parret glæder sig til at få mere plads og især til at have deres egen have. Foto: Henning Hjorth

Ko på græs

Komikeren glæder sig til at prøve at flytte i hus. Han har nemlig altid boet i lejlighed, så at få græs under fødderne bliver en ny oplevelse for ham.

- Men det bliver sjovt, for jeg kommer fra lejlighed, og det er Katrine, der altid er vokset op under piletræer på en gynge med en mor, der har råbt: 'Så er der æbletærte'. Så hun er altid et med naturen, og jeg er vokset op i lejligheden, så det har jeg været vant til, og det har også været fint, for så bliver man jo bare vant til det, sagde han med et grin og fortsætter:

- Jeg bliver ligesom en ko, der bliver lukket på græs, sagde han videre og fortalte, at der er en del arbejde i huset, som ligger i Solrød Strand.

Parret glæder sig til at skifte København ud med lidt mere landlige omgivelser.

- Det bliver bare lækkert. Jeg er jo mere kørende sælger end komiker. Man er mere i sin bil end andre steder, så det er lækkert, når man skal turnere at kunne komme nemt rundt, og det kan man derfra, lød det fra Talbot.

Simon Talbot og Katrine Køhler blev gift tilbage i 2019. Inden da havde de dannet par i flere år.