Jubler: - Det er mega dejligt

Mathilde Beuschau glæder sig over, at fitnesscentrene igen åbner på torsdag

Endelig.

Den tanke ramte formentlig de fleste træningsglade danskere, da de tirsdag stod op til nyheden om, at et flertal i folketinget var blevet enig om næste skridt i genåbningen, der blandt andet inkluderer genåbningen af fitnesscentrene på torsdag.

En af de glade personer var Mathilde Beuschau, som danskerne lærte at kende, da hun sammen med familien medvirkede i 'Årgang 0' på TV 2. Hun lever i dag som personlig træner, og hun er tydeligt glad, da Ekstra Bladet ringer hende op for at få en reaktion på genåbningen.

- Det er så dejligt. Jeg var meget glad - både på mine egne vegne, men også på mine klienters, så de endelig kan komme tilbage til fitnesscentrene. Motivationen ryger en lille smule op, og det er mega dejligt. Virkelig, virkelig skønt, siger Mathilde Beuschau, der har planer om at stå klar fra morgenstunden torsdag.

- Det har selvfølgelig en betydning, men det er nok mere glæden ved bare at kunne komme tilbage og få en struktureret hverdag igen. Det er skidesvært at hjemmetræne. Det er noget, man lige skal tage sig sammen til og have en meget stabil rygrad for at få det gjort.

Mathilde Beuschau er kæreste med den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Robin Christensen, der også er personlig træner. Privatfoto

Godt gang i forretningen

Mathilde Beuschau kører sit firma over nettet, hvor hun med ting som træningsprogrammer og kostplaner hjælper sine klienter med at komme i form.

Derfor har firmaet heller ikke været hårdt ramt af nedlukningerne, fortæller hun. Måske har der endda været en stigende efterspørgsel på hendes ydelser fra folk, der har savnet inspiration til hjemmetræningen.

- Der har været godt gang i forretningen under corona, så det har jo været mega dejligt, at jeg har kunnet beholde mit arbejde, mens landet har været lukket ned, for jeg ved også, at folk har manglet en til at give dem motivationen og huske dem på at få trænet derhjemme.

Også da Ekstra Bladet var på gaden tidligere, var der begejstring omkring nyheden om, at fitnesscentrene snart åbner igen.

Men når det så er sagt:

- Det gør det hele så meget nemmere - og sjovere - at man kan rykke sig ned i fitnesscenteret, og man kan træne hårdere og bedre med det udstyr, der er der. Så det er sindssygt fedt, slår Mathilde Beuschau fast.

