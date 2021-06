Jubler: - Det er skønt

Siden 28-årige Thalia Pitzner blev single tidligere i år, har hun boet hos sine bedsteforældre i Nordsjælland sammen med sine tre hunde.

Da hun i mange år har boet i udlandet, har hun ikke haft en fast bolig i Danmark, og derfor har hun i et halvt år været på intensiv boligjagt. Nu er det lykkedes at få fingrene i en lejlighed.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det er så skønt at bo hos mine bedsteforældre, og det fungerer også rigtig godt i forhold til mine hunde, at det er et sted, hvor der er en have, som de kan boltre sig i. Nu bliver det dog også rart at have mit eget, og det forstår mine bedsteforældre også godt. De har hygget sig med, at jeg har boet der, men de vil bare, at jeg er glad, fortæller Thalia.

- Boligmarkedet er jo ret vildt i øjeblikket, men efter et halvt års søgen, har jeg nu købt en lejlighed. Jeg har haft is i maven og forhandlet med sælgerne, så jeg kunne få den helt rigtige pris, så jeg føler, jeg har gjort en god handel. Lejligheden på 118 kvm ligger inde i København, og jeg overtager 1. august, fortsætter hun og tilføjer, at hun ikke ønsker at løfte sløret for lejlighedens pris.

Plads til hundene

Thalia glæder sig meget til at overtage sit nye hjem, og selvom den er i god stand, har hun alligevel planer om et par ting, der skal ændres.

- Jeg vil gerne have, at den spiller max, så jeg overvejer at få en person ind over til at komme med indretningsideer. Men det behøves egentlig ikke, da den er ret flot, fortæller hun.

- Det er skønt, at der er lidt plads, når jeg har tre hunde. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at de ikke længere får have at løbe rundt i, men de har været byhunde før, og jeg er tit i Nordsjælland, så der tager jeg dem bare med. Også når jeg skal hen til min hest.

Thalia Pitzner har medvirket i 'Stjerner i trøjen' og har netop været aktuel i fjerde sæson af 'Diamantfamilien'. I programmet virker det til, at familien altid har et luksuriøst liv på første klasse, men sådan forholder det sig dog langtfra. Det kan du læse mere om her.