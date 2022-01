Jubler efter brud: Endelig solgt

I juli 2021 satte tv-værten Felix Smith og hans ekskæreste Marie Beatrix Schmidt deres villa i Bagsværd til salg.

Tv-værten og hans ekskæreste har ad flere omgange forsøgt at sælge huset, og nu har lykken tilsmilet dem.

På Instagram fortæller Felix Smith nemlig, at det er lykkedes at komme af med boligen.

'Så lykkedes det at få solgt det fine gamle hus, og med lockdown-januar har jeg god tid til at få flyttet i mit eget tempo, hvilket betyder nærmest én ting ad gangen', skriver han og fortsætter:



'Der er godt nok meget proces i sådan en flytning.. føler mig mest glad over at få ryddet ud og over at se mine ting komme til live i nye rammer', skriver han videre.

Siden 2016 har huset været til salg for varierende udbudspriser ad flere omgange - senest var huset til salg for 5.995.000 kroner. Hvor meget huset er solgt til, er dog endnu ikke offentliggjort.

Felix Smith har senest været med i programmet 'Over Atlanten' på Disocery+. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal stadig bo tæt på hinanden

Tilbage i februar offentliggjorde Felix Smith og Marie Beatrix Schmidt, at de gik fra hinanden efter 14 år. Men selvom de to ikke længere danner par, vil de stadig være en stor del af hinandens liv, fortæller Felix Smith.

'Det er med gode minder, vi siger farvel og tak for husly og så afsted mod nye eventyr med lejligheder ved siden af hinanden og et simplere liv, hvor børnene kan gå til skole, og vi er i cykel eller gå afstand til alt, vi behøver', skriver han.

'Det er noget af en kontrast til det stille liv på villavejen i udkanten af skoven, der venter forude, men vi glæder os allesammen til lidt mere liv og glade dage', skriver Felix Smith, der samtidig understreger, at han er glad for, at huset nu får nyt liv med nogle nye ejere.

'Jeg er tryg ved at overlevere nøglerne til dette noget specielle hus og overrasket over, hvor meget det betyder for mig, hvem der har købt det. Jeg kender dem ikke, men det føles rigtigt, at det blev dem', skriver han.

Sammen har Felix Smith og Marie Beatrix Schmidt to sønner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Felix Smith, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I 2021 solgte en række kendte danskere deres bolig - få et udpluk af de lukrative handler her.