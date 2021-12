Jubler efter chok-konkurs: Bronuts redder livet

Türker Alici og Ninos Oraha var knust, da Bronuts-duoen måtte smide håndklædet i ringen 10. december og erklære selskabet konkurs.

Nu er der dog gode nyheder fra de to stiftere, der får lov til at fortsætte i selskabet, som netop er blevet købt af en investor.

- Türker og jeg er sindssygt glade for, at det lykkedes at redde Bronuts. Vi har savnet vores fantastiske kollegaer og vores endnu mere fantastiske gæster. Nu glæder vi os til at komme videre på Bronuts-rejsen sammen med dem, siger Ninos Oraha i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet var mandag i kontakt med kurator Jens Højmark, som bekræftede, at der havde været interesse og flere bud på selskabet. Ét af de bud er altså nu blevet ført ud i livet.

Samme dag blev selskabet Bronuts Group ApS oprettet. Her fremgår det, at den nye ejer er stifter af Lyngså Invest Lars Langelund Jørgensen. Han ejer 50-66 procent af det nye selskab, mens Türker Alici og Ninos Oraha hver ejer 20-25 procent.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Langelund Jørgensen. Kurator har heller ikke besvaret Ekstra Bladets opkald onsdag.

Ifølge pressemeddelelsen betyder aftalen, at varemærkerettigheder og øvrige relevante aktiver opkøbes af Bronuts Group ApS. Fem butikker drives videre, hvilket betyder, at 50 medarbejdere kan beholde deres job.

Der er tale om butikkerne i Åbyhøj, Frederiksgade Aarhus, Kolding, Vesterbro København og Valby København. Butikkerne ventes at genåbne i januar.

Afviser smart gældsfinte

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan det blandt andet var en gæld på fem millioner kroner til staten for coronalån, der bragte selskabet i knæ.

Over for Ekstra Bladet glæder Türker Alici og Ninos Oraha sig over at være tilbage i spidsen for Bronuts. De afviser, at konkursen har været en finte for at forsøge at slippe for gælden.

- Aldrig. Hånden på hjertet, vi vidste ikke engang, man kunne gøre det. Vi har ikke penge til at købe Bronuts tilbage og anede ikke, man kunne købe den tilbage, men sådan er systemet i Danmark. Vi var selv i chok over det, siger Türker, mens Ninos tilføjer:

- Vi har gjort alt for at spare. Hvis vi ikke havde sparet kolleger væk, så var der en mening med at tænke, at vi bare vil tage røven på staten og få gælden væk. Men vi har gjort alt i vores magt for at drive virksomheden videre.

Der er tomt hos Bronuts nu, men det står i stor kontrast til sidste år, hvor der var lange køer uden for butikken på Vesterbrogade i København.

De føler heller ikke, at de snyder staten for penge.

- Det gør vi jo ikke. Vores intentioner har været, at vi kunne drive denne her forretning videre med coronalån og redde den. Vi har prøvet at redde forretningen. Uanset hvad ville vi ramme denne her gæld. Du vil gøre alt for at redde det, du har startet, og det har været vores intention, siger Türker og fortsætter:

- Vi er i en tid, hvor du ikke ved, hvad der sker om tre måneder. Bare se på biograferne, der skal lukke nu. Hvad skal de gøre? De bliver nødt til at optage coronalån for at redde deres virksomhed. Det er ikke unormalt.

Træder på bremsen

De understreger, at de altså heller ikke kommer ud af selskabet med et holdingselskab, hvor kontoen bugner med penge. Det hidtil eneste regnskab, der dækkede frem til udgangen af 2020, viser også, at der på daværende tidspunkt ikke var penge i selskabet - kun ejerskab af nu konkursramte Bronuts.

Firmaets nye direktør Ninos Oraha understreger, at man denne gang vil træde på bremsen og ikke åbne nye filialer i samme tempo, som i den konkursramte Bronuts.

- 2022 bliver et år, hvor vi lige rykker lidt tilbage på banen. Det handler om at få styr på vores forretning mere end det handler om at åbne nye butikker. Nu skal vi gøre konceptet klar til at kunne endnu mere fremover, siger Ninos Oraha.