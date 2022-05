Jubler efter hård kamp: Dansk komiker skal være far

En glad Dan Andersen kunne i marts fortælle til Ekstra Bladet, at han skulle giftes med sin kæreste gennem tre og et halvt år, Cille. Men det er langt fra den eneste nyhed, som parret i den seneste tid har kunnet glæde sig over.

Cille er nemlig gravid, og senere i år udvider parret derfor familien. Det skriver den lykkelige komiker på Instagram.

'Med lidt punalpin-doping og lidt hjælp fra Marianne, er det endelig lykkedes mine sløje svømmere at skabe en vidunderlig lille prinsesse inde i den her fantastiske kvinde,' skriver Dan Andersen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at Cille er 15 uger henne og er sat til at føde i november. Parret har kendt til graviditeten siden slutningen af marts.

- Jeg havde lige været ude at gå med hunden, og så sad hun med en positiv test, da jeg kom hjem. Så krammede og græd vi begge to, siger han og fortæller, at det er en pige, parret venter.

Har kæmpet for det

For mange kommer en graviditet helt af sig selv, men sådan er det langt fra for alle.

Dan Andersen har tidligere været meget åben omkring, at han lider af nedsat sædkvalitet, men at parret har haft et stort ønske om at få børn sammen.

Derfor søgte parret hjælp i form af fertilitetsbehandling, og efter to mislykkede forsøg var der grund til at juble efter tredje skud.

- Det var vores sidste chance, inden vi skulle over i noget mere alvorlig fertilitetsbehandling. Lige nu har vi kun prøvet insemination, og derefter skulle vi have været skridtet videre og få taget æg ud og den slags ting. Så det var ret dejligt, at det lykkedes, fortæller Dan Andersen, der er taknemmelig for, at den hjælp, de fik, virkede.

- Det er helt fantastisk. Der er jo forskel på, hvor nedsat kvaliteten er, og hvor meget man skal igennem. Der er jo også noget held indblandet, men det er jo lettere, når man har et problem, hvor man kender løsningen - og især når løsningen så virker så hurtigt, så er det ekstra dejligt.

- Nu er vi bare gået i gang med at forberede os og kigge på pusleborde, barnevogne, tremmesenge og alt det der. Det er meget hyggeligt ... og rigtig dyrt, griner den kommende far. Foto: Jonas Olufson

I tiden efter parrets tredje insemination tog de det hele mere roligt, fortæller Dan Andersen.

Cille var blandt andet taget på skiferie lige efter, og parret var egentlig mere eller mindre indstillet på, at de skulle videre i fertilitetsbehandlingen efterfølgende.

- Det er den helt klassiske med, at alt det forventningspres og stress lige skulle ud af kroppen, tror jeg, siger Dan Andersen og fortæller om kampen for at få det til at ske:

- Det har været en meget mekanisk situation. Det gik hurtigt, men man skulle lige over den der romantiske fantasi om, at det bare var noget, der skete, og så kunne man sige det, og så var alle overraskede. Mange af de tætteste har jo vidst, at vi var i gang med det. Men man finder ud af, at det jo er lige meget. Det er stadig en overraskelse, og folk er stadig lige så lykkelige, siger han.

Men Dan Andersen understreger, at parret derfor har opdaget, at det reelt set intet betyder, hvordan det sker, men at det vigtigste bare er, at det sker, og at man derfor lige så godt kan få hjælp så tidligt som muligt.

Derfor kommer han også med en opfordring om, at dårlig sædkvalitet ikke burde være et tabu, og at mænd skal få tjekket sædkvaliteten tidligt, så man kan få hjælp i god tid, hvis man har brug for det.