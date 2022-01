Jubler efter hårdt sygdomsforløb

Tilbage i december fortalte skuespilleren Joel Hyrland, der af mange er kendt fra duoen Adam og Noah, at han de seneste mange måneder har kæmpet en hård kamp mod sygdom, hvor han har været indlagt i lange perioder.

Flere mislykkede operationer, nyresten og indlæggelser senere er Joel Hyrland nu blevet udskrevet.

'Jeg er funktionel igen og er næsten nyrestensfri. Så nu har jeg i hvert fald en periode, hvor jeg kan slappe af. Desværre er det noget, man med stor sandsynlighed skal leve med resten af livet, men jeg tager det med oprejst pande', skriver han i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Vores tour er næsten færdig, og min kalender har god plads til, at jeg kan spendere en masse tid med det vigtigste menneske i mit liv, spirrevippen på billederne. Eneste minus ved at være ude igen er naturligvis, at jeg ikke længere kan have de sexede hospitalsstrømper på, som jeg med stor glæde fremviste i sidste post. Men mon ikke chancen byder sig igen en dag', lyder det videre fra skuespilleren.

Har det rigtig godt

I en besked til Ekstra Bladet fortæller Joel Hyrland, at han har det rigtig godt og er fuld af gåpåmod, efter han er blevet udskrevet.

'Jeg har det virkelig godt. Føler mig næsten som et nyt menneske. Jeg var til scanning i sidste uge og får svar på prøverne senere i dag.

Jeg regner med, at alt er, som det skal være', lyder det fra Joel Hyrland.

'Men man kan næsten sige, at den ene ulykke bliver afløst af den anden. Senere i dag er vi nødt til at smide en pressemeddelelse ud om, at vi (Adam & Noah, red.) jo bliver nødt til at rykke vores stort anlagte afslutningsshows i Royal Arena til senere i år, måske først efter sommerferien. Men lige nu må jeg bare fokusere på, at jeg har fået min frihed tilbage', lyder det videre fra den 36-årige skuespiller.

Joel Hyrland er kendt fra Adam og Noah, men snart er duoen fortid. Foto: Mogens Flindt

Mere til at slå ud af kurs

Han fortæller videre, at det har været et hårdt forløb at komme igennem, men at han gennem det hele har holdt hovedet højt.

'Der skal meget til at slå mig ud af kurs, jeg har altid været en fighter. Det var et hårdt forløb og kombineret med en tour, der har været totalt smadret på grund af restriktioner, kæmpe tab i min virksomhed, og at jeg også blev hårdt ramt på den personlige front, så har der da bestemt været grundlag for et mentalt sammenbrud', skriver han og fortsætter:

'Jeg har dog holdt hovedet koldt og håndteret det med hjælp fra venner og familie. Men lad os bare sige, at jeg håber, jeg får et lille pusterum nu inden næste ulykke rammer', skriver han videre.