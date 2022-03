Jubler efter kræftundersøgelse

Tv-lægen Charlotte Bøving fik forleden rigtig gode nyheder.

Den uhelbredelige tarmkræft, som hun i fem år har levet med, har nemlig ikke udviklet sig i negativ retning.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Så kom den dejligste besked fra Skejby Sygehus… scanninger af både brystkasse og mave viser fortsat ikke tegn på tilbagefald - således holder min månedlige sprøjte med medicin min sygdom i skak… Jeg er taknemmelig', lyder det fra Bøving, der i samme omgang blandt andet takker sine læger.

'Ikke min tur endnu'

Til Ekstra Bladet fortæller den 54-årige tv-læge, at hun er meget glad ovenpå de nye undersøgelser, der har vist gode takter.

- Jeg har det overordnet set godt, og det er jo meget få ting, der i hverdagen minder mig om, at jeg er syg. Jeg får en månedlig sprøjte, som skal holde metastaser og kræftceller nede, og den mission er lykkes, siger hun glad og fortsætter:

- På scanningerne kan man ikke se nogle kræftceller, og det er et rigtig godt tegn. Men jeg får også taget blodprøver til de her kontroller, og den seneste viser, at der stadig er cancerceller, men mit tal stiger meget, meget langsomt. Det er godt, for det betyder jo, at det ikke er min tur endnu, siger hun med et smil.

Charlotte Bøving sammen med sin kone, Christina. Foto: Linda Johansen

Bliver aldrig rask

Charlotte Bøving fortæller dog, at hun trods de gode resultater fra de seneste undersøgelser aldrig bliver erklæret rask eller kræftfri.

- Jeg er ikke rask, og jeg bliver det heller aldrig. Det kan man ikke med den udvikling, min sygdom har. Men jeg kan holde det i skak, og det går godt indtil videre, lyder det fra Bøving, der fortsætter:

- Jeg har det jo godt og lever på mange måder et almindeligt liv. Selvom jeg da godt kan mærke, at jeg ikke har samme energi, som før jeg blev syg.

- Den sprøjte, jeg får, hæmmer mit væksthormon, og det betyder, at jeg skal knokle ekstra fra at beholde min muskelmasse, så selvom jeg har et godt liv, så bliver jeg løbende mindet om, at jeg er syg, og at livet ikke varer evigt. Men så længe jeg kan skubbe puklen foran mig, er det jo fantastisk.

Ifølge Bøving gør hendes situation, at hun er meget bevidst om at arbejde målrettet for at sprede budskabet om, at man skal leve sit liv, mens man har chancen.

- Vi lever livet hver dag, og vi vil gerne inspirere andre. Det er så vigtigt, at vi husker at leve livet, nyde det og værdsætte det, for man ved aldrig, hvordan det slutter, og det skal være mit input til alle med og uden diagnoser, lyder det fra Bøving, der sammen med sin hustru, Christina, i øjeblikket er i gang med at skrive en bog om døden.