Jubler efter skuffelse på TV 2

Det var en glad Svend Poulsen, der onsdag aften mødte op på den røde løber forud på TV 2-programmet 'De største øjeblikke'. Med sig havde han 'Landmand søger kærlighed'-kollegaen Allan Jensen.

Ingen af de to formåede at finde den store kærlighed i TV 2-programmet tidligere i år, men det har efterfølgende ændret sig for 74-årige Svend Poulsen.

For halvanden måned siden mødte han nemlig den seks år yngre Jenna, som han er faldet pladask for.

- Hun er meget aktiv, og det er sådan en kvinde, jeg har søgt, siger han og fortæller, at de mødtes på en spøjs måde, da hans grandfætter skabte kontakt mellem dem, da de to tilfældigt sad over for hinanden en dag.

- Jenna fik en sms på telefonen, og hun udbrød: 'Neeeij, Svend er fri'. Han sagde så, at jeg er hans grandfætter og spurgte, om han skulle sætte et eller andet i værk. Det måtte han meget gerne, siger han om den nye kærlighed, der var med onsdag aften, men som ikke var med på den røde løber.

Svend Poulsen (til venstre) sammen med Maxine og Allan fra 'Landmand søger kærlighed'. Foto: Henning Hjorth

Spilder ikke tiden

Det specielle møde skete for halvanden måned siden, og lige siden har Svend og Jenna kaldt sig for kærester.

- Når man er oppe i min alder, skal man jo ikke vente så længe, griner den forelskede Svend.

- Hun er bare rigtig sød, og vi har de samme værdier. Lige det jeg har søgt. Jeg er rigtig heldig.

Både Svend og Allan peger på 'Landmand søger kærlighed'-deltagelsen som det største øjeblik i 2021 for dem. Hvad 2022 byder på er de mere i tvivl om - men Svend ved i hvert fald, at han ikke kommer til at invitere til bryllup.

- Jeg har været gift én gang før, og det må være nok.

- Er hun også med på det?

- Så meget har vi jo egentlig ikke snakket sammen, siger Svend med et stort grin.

I interviewet over artiklen kan du høre Svend fortælle om den blomstrende kærlighed - og Allan fortælle om det modsatte.

Du kan se 'De største øjeblikke' på TV 2 og TV 2 Play den 30. december.